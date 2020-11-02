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Розенко про заяву Кулеби щодо "токсичності" справи "Мотор Січ": просто приберіть руки від законної угоди приватних компаній

Розенко про заяву Кулеби щодо "токсичності" справи "Мотор Січ": просто приберіть руки від законної угоди приватних компаній

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Заява міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про неможливість врегулювання конфлікту з китайськими інвесторами ПАТ "Мотор Січ" через "токсичність" ситуації та відсутність бажаючих її "розрулити" виглядає дивно. Так вважає екс-віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, передає УНН.

Як відомо, в інтерв’ю ЗМІ Кулеба сказав щодо "Мотор Січ" буквально наступне: "Історія про" Мотор Січ "вже стала токсичною, але вона деполітизована, тобто не є предметом регулярних консультацій або розмов між китайським і українським МЗС. Там є приватний інвестор, він вклав гроші, привернув приватного українського інвестора, і тепер бореться за свої інвестиції. Ця історія стала настільки складною і токсичною, що я, якщо чесно, не знаю нікого, хто б реально хотів її розрулювати".

Павло Розенко переконаний, що така позиція високопоставленої офіційної особи з українського уряду, є відкритим визнанням повної некомпетентності як МЗС, так і всього Кабміну в питаннях зовнішньої політики та відносин з іноземними інвесторами.

"Тепер весь світ з вуст глави нашої дипломатії знає, що українська влада настільки слабка і безпорадна, що навіть не може просто слідувати букві закону — дати завершитися законній комерційній угоді приватних компаній. Така позиція української влади — це поведінка дитини, яка нашкодила, "воно само! ", що намагається ухилитися від відповідальності. А вона рано чи пізно прийде — питання на 3,5 мільярда доларів, які китайці вимагають від нашої держави у якості відшкодування своїх збитків, просто так не забудуть", - говорить він.

Екс-віце-прем’єр нагадав, що покупка акцій "Мотор Січ" китайськими інвесторами була "чистою" законною інвестиційною угодою. На момент її здійснення і посій день немає ніяких законних обмежень вільного обігу цінних паперів. "Мотор Січ" є приватним підприємством з 90-х, держава виключила "Мотор Січ" з переліку стратегічних підприємств і відсторонило від держпрограм в авіагалузі, і готова купувати винищувачі за кордоном. Україна кинула "Мотор Січ" на свавілля, навіть не забезпечивши їй підтримку державними замовленнями", — розповідає Розенко.

На його думку, китайський ринок авіабудування — єдиний шанс для України.

"Таке враження, що перед інтерв’ю Кулеба не отримав тези "зверху ", і дав відповідь невпопад. Цим ляпом він підставляє всю українську владу, адже саме дії української влади зробили цю угоду токсичною, зробили токсичною саму "Мотор Січ ". Звичайно, ніхто не захоче відповідати за це дике свавілля!", - пояснює Павло Розенко

Раніше телеграм-канали оприлюднили інформацію, що посла України в Китаї Сергія Камишева викликали в МЗС КНР, де чітко дали зрозуміти, що не терпітимуть блокування діяльності китайських акціонерів "Мотор Січі" і погодилися почекати до 10 листопада поточного року — моменту, коли передвиборна гонка в США закінчиться. А сама протидія китайським інвесторам відбувається на тлі заяв президента України Володимира Зеленського про бажання поїхати в Пекін з візитом на вищому рівні.

"Кулебі не слід тішити себе тим, що "регулярних консультацій" поки немає, і Україні не ставлять на вигляд цей ганебний випадок. Це справа часу. У китайців дуже хороша пам’ять, навіть коли вони вам посміхаються — вони все пам’ятають. Кулебі також не слід думати, що ніхто не візьметься це розрулювати: китайці візьмуться і розрулять — виграють позов на компенсацію 3,5 млрд доларів, і розрулять", — прогнозує Розенко.

4 вересня 2020 року китайські інвестори "Мотор Січ" звернулися до українського Міністерства юстиції з Notice of Investment Dispute — документом про намір звернутися в міжнародний арбітраж для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд доларів США у разі, якщо спірна ситуація не буде врегульована в процесі переговорів в рамках спеціальної комісії за участю всіх зацікавлених сторін.

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