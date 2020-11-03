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В ситуации с "Мотор Сич" и турецкими инвесторами речь идет о возможной политической коррупции - эксперт

В ситуации с "Мотор Сич" и турецкими инвесторами речь идет о возможной политической коррупции - эксперт

Киев  •  УНН

 • 23683 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Ситуация, которая возникла вокруг ПАО "Мотор Сич" и усложнилась вмешательством правительства и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, должна была бы решаться исключительно на уровне руководителей и инвесторов предприятия. А после предложения турецкой стороне акций "Мотор Сич", речь начала идти уже о возможной политической коррупции на самом высоком уровне, рассказал УНН политолог Павел Рудяков.

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"К сожалению, ситуация с "Мотор Сич" является токсичной. Но правительство туда не один раз залезло, как и профильное министерство, и они сидят уже в этой ситуации. Они фактически являются соучастниками ситуации. А теоретически ней должны заниматься руководства предприятий и потенциальные владельцы или инвесторы - как хотите их называйте. Это по теоретическим моделям капиталистической экономики", - отметил он.

По словам Рудякова, предложение вице-премьер-министром Олегом Уруским акций "Мотор Сич" турецким инвесторам свидетельствует о возможной коррупционной составляющей на самом высоком политическом уровне.

"То, что сейчас предлагают туркам - я думаю, абсолютно коррупционный вариант, или речь идет о политической коррупции на самом высоком уровне нашем, или речь идет о простейшей и грязной коррупцию, экономически-имущественную, или какой-то миксованный вариант: "немного того, немного того", но это - абсолютно коррупционный вариант. Потому что сама идея, сам проект предоставления Турции площадки для производства беспилотных аппаратов летательных - в самой идее много вопросов, слишком много", - отметил эксперт.

Политолог считает, что в вопросе "Мотор Сич" не только правительство имеет свои интересы и коррупционную выгоду, но и сам турецкий инвестор также имеет скрытые мотивы.

"Первый и самый простой вопрос, на который ни один чиновник, по крайней мере я не видел, чтобы ответил - почему у турок, у которых территория страны не меньше, чем наша - почему они хотят выносить свое производство на нашу территорию? Там одна из версий заключается в том, что этот турецкий "Байрактар" (турецкий БПЛА - ред.), о котором идет речь, турецкий только по названию. Гайки они покупают в Австрии, другие запчасти в других странах, собирается в Турции. Раз ЕС решительно выступает по Турции из-за действий, которые Турция осуществляет на Кавказе и в других местах, то турки опасаются, что им перекроют поставки австрийских запчастей и других компонентов для сборки", - подытожил эксперт.

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко считает, что именно действия украинского правительства сделали ситуацию вокруг ПАО "Мотор Сич" токсичной и свидетельствует о полной некомпетентности как МИДа, так и всего Кабмина по вопросам внешней политики и отношений с иностранными инвесторами.

Ранее УНН писал, что в сентябре 2020 года китайские инвесторы "Мотор Сич" обратились к украинскому Министерству юстиции с Notice of Investment Dispute - документом о намерении обратиться в международный арбитраж для взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 млрд долларов США в случае, если спорная ситуация не будет урегулирована в процессе переговоров в рамках специальной комиссии с участием всех заинтересованных сторон.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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