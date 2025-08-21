У Швеції побудують логістичний хаб НАТО для 20 тисяч військових

$41.380.02
14:24 • 6780 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
12:55 • 9860 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 16142 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 10778 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 18897 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 46546 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 55420 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 58524 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 82141 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 195699 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список
21 серпня, 06:48
Дніпропетровщина опинилася під ударом рф дронами та ракетами: зачепило інфраструктуру та підприємства, є постраждалий
21 серпня, 07:51
Нові 20-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг: деталі
21 серпня, 07:52
Вбивство на фунікулері: обвинувачуваний Косов пояснив, чому не сказав поліції, що його били підлітки
21 серпня, 09:16
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт
21 серпня, 10:15
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?14:24 • 6782 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
12:13 • 16142 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 61357 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 103312 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 195700 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні
20 серпня, 12:51
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором
20 серпня, 12:45
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа
20 серпня, 11:47
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
20 серпня, 09:18
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
20 серпня, 08:11
Безпілотний літальний апарат
The Guardian
Крилата ракета
Facebook
ChatGPT

У Швеції побудують логістичний хаб НАТО для 20 тисяч військових

Київ • УНН

 • 20 перегляди

У шведському Енчепінгу побудують логістичний штаб НАТО для координації передислокації військ у Північній Європі. Хаб відповідатиме за розгортання до 20 тисяч військових та охоплюватиме Північну Америку, Велику Британію та Північну Європу.

У Швеції побудують логістичний хаб НАТО для 20 тисяч військових

У місті Енчепінг на півдні Швеції побудують логістичний штаб НАТО, з якого координуватиметься передислокація військ держав-членів блоку в Північній Європі. Про це повідомляє SVT, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що цей логістичний хаб відповідатиме за потенційне розгортання до 20 тисяч військових у регіоні. Уряд Швеції підтримав цю ініціативу.

Швеція має важливе географічне розташування в НАТО, і наша здатність транспортувати ресурси та персонал буде дуже важливою

- прокоментував міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Логістичний хаб є штабом типу Joint Logistics Support Group (JLSG). Згідно з моделлю НАТО, такі штаби мають бути в кожному регіональному оперативному районі.

Логістична база в Енчепінгу буде відповідати за оперативну зону, що охоплює Північну Америку, Велику Британію та країни Північної Європи. Планується, що її роботу обслуговуватимуть близько 70 людей.

Нагадаємо

Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив проведення саміту НАТО 7 та 8 липня 2026 року в Анкарі. Туреччина вдруге прийматиме саміт Альянсу.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Швеція
Велика Британія
Північна Америка