У Швеції побудують логістичний хаб НАТО для 20 тисяч військових
Київ • УНН
У шведському Енчепінгу побудують логістичний штаб НАТО для координації передислокації військ у Північній Європі. Хаб відповідатиме за розгортання до 20 тисяч військових та охоплюватиме Північну Америку, Велику Британію та Північну Європу.
У місті Енчепінг на півдні Швеції побудують логістичний штаб НАТО, з якого координуватиметься передислокація військ держав-членів блоку в Північній Європі. Про це повідомляє SVT, пише УНН.
Зазначається, що цей логістичний хаб відповідатиме за потенційне розгортання до 20 тисяч військових у регіоні. Уряд Швеції підтримав цю ініціативу.
Швеція має важливе географічне розташування в НАТО, і наша здатність транспортувати ресурси та персонал буде дуже важливою
Логістичний хаб є штабом типу Joint Logistics Support Group (JLSG). Згідно з моделлю НАТО, такі штаби мають бути в кожному регіональному оперативному районі.
Логістична база в Енчепінгу буде відповідати за оперативну зону, що охоплює Північну Америку, Велику Британію та країни Північної Європи. Планується, що її роботу обслуговуватимуть близько 70 людей.
Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив проведення саміту НАТО 7 та 8 липня 2026 року в Анкарі. Туреччина вдруге прийматиме саміт Альянсу.