В Швеции построят логистический хаб НАТО для 20 тысяч военных
Киев • УНН
В шведском Энчёпинге построят логистический штаб НАТО для координации передислокации войск в Северной Европе. Хаб будет отвечать за развертывание до 20 тысяч военнослужащих и охватывать Северную Америку, Великобританию и Северную Европу.
В городе Энчёпинг на юге Швеции будет построен логистический штаб НАТО, из которого будет координироваться передислокация войск государств-членов блока в Северной Европе. Об этом сообщает SVT, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что этот логистический хаб будет отвечать за потенциальное развертывание до 20 тысяч военных в регионе. Правительство Швеции поддержало эту инициативу.
Швеция имеет важное географическое расположение в НАТО, и наша способность транспортировать ресурсы и персонал будет очень важной
Логистический хаб является штабом типа Joint Logistics Support Group (JLSG). Согласно модели НАТО, такие штабы должны быть в каждом региональном оперативном районе.
Логистическая база в Энчёпинге будет отвечать за оперативную зону, охватывающую Северную Америку, Великобританию и страны Северной Европы. Планируется, что ее работу будут обслуживать около 70 человек.
Напомним
Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил проведение саммита НАТО 7 и 8 июля 2026 года в Анкаре. Турция во второй раз примет саммит Альянса.