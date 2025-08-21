В Швеции построят логистический хаб НАТО для 20 тысяч военных

$41.380.02
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
12:55 • 10379 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 16722 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 11088 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 19853 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 49142 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 57959 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 61035 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 84480 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 199576 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Перехвачены десятки «шахедов», без попаданий и пострадавших в Киевской области – ОВА21 августа, 06:49 • 4692 просмотра
Днепропетровская область оказалась под ударом рф дронами и ракетами: задело инфраструктуру и предприятия, есть пострадавшийPhoto21 августа, 07:51 • 8296 просмотра
Новые 20-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение: детали21 августа, 07:52 • 5978 просмотра
Убийство на фуникулере: обвиняемый Косов объяснил, почему не сказал полиции, что его избивали подросткиPhoto21 августа, 09:16 • 5294 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт21 августа, 10:15 • 66139 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?14:24 • 7782 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
12:13 • 16735 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт21 августа, 10:15 • 66367 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 106182 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 199626 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Юлия Свириденко
Виктор Попов
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Европа
Германия
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 60984 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 55976 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 55350 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 82707 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 97760 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель
Крылатая ракета
Facebook
ЧатГПТ

В Швеции построят логистический хаб НАТО для 20 тысяч военных

Киев • УНН

 • 424 просмотра

В шведском Энчёпинге построят логистический штаб НАТО для координации передислокации войск в Северной Европе. Хаб будет отвечать за развертывание до 20 тысяч военнослужащих и охватывать Северную Америку, Великобританию и Северную Европу.

В Швеции построят логистический хаб НАТО для 20 тысяч военных

В городе Энчёпинг на юге Швеции будет построен логистический штаб НАТО, из которого будет координироваться передислокация войск государств-членов блока в Северной Европе. Об этом сообщает SVT, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что этот логистический хаб будет отвечать за потенциальное развертывание до 20 тысяч военных в регионе. Правительство Швеции поддержало эту инициативу.

Швеция имеет важное географическое расположение в НАТО, и наша способность транспортировать ресурсы и персонал будет очень важной

- прокомментировал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Логистический хаб является штабом типа Joint Logistics Support Group (JLSG). Согласно модели НАТО, такие штабы должны быть в каждом региональном оперативном районе.

Логистическая база в Энчёпинге будет отвечать за оперативную зону, охватывающую Северную Америку, Великобританию и страны Северной Европы. Планируется, что ее работу будут обслуживать около 70 человек.

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил проведение саммита НАТО 7 и 8 июля 2026 года в Анкаре. Турция во второй раз примет саммит Альянса.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
НАТО
Швеция
Великобритания
Северная Америка