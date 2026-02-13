У шести громадах затримали виплату зарплат педагогам через технічні причини - Лісовий

У низці українських громад педагоги не отримали надбавку до заробітної плати через технічні причини. Проблема буде вирішена найближчим часом. Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час засідання Верховної Ради, передає УНН.

Ми знаємо, що по всій країні в шести громадах із 1450 громад заробітна плата не виплачена своєчасно, або не виплачена з надбавкою. Це, здебільшого, причини технічні, педагоги про це проінформовані. Проблема буде вирішена на рівні громад, бо це їх відповідальність - найближчим часом

Окремо Оксен Лісовий звернув увагу на ситуацію з надбавками у закладах загальної і середньої освіти.

У 79% громад, якщо ми говоримо про заклади загальної та середньої освіти, ми фіксуємо зменшення надбавки за престижність на 10 і більше відсотків, що певною мірою нівелює підвищення окладу