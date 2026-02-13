У шести громадах затримали виплату зарплат педагогам через технічні причини - Лісовий

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Ексклюзив
11:25 • 14072 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
10:00 • 24340 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
08:10 • 23367 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58 • 21399 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 34446 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 57819 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 40462 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 55306 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 36362 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 28147 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.3м/с
90%
733мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Світові ціни на нафту знижуються вперше у 2026 році - Bloomberg13 лютого, 02:34 • 14660 перегляди
Норвегія і Франція об'єднали зусилля для посилення оборонних можливостей України13 лютого, 04:21 • 21194 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 26644 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 10807 перегляди
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС11:20 • 13243 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
11:25 • 14072 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
10:00 • 24344 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 27239 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 56328 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 97699 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Андрій Сибіга
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Одеська область
Мюнхен
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 11187 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 25482 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 29581 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 55047 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 47435 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
Фільм

У шести громадах затримали виплату зарплат педагогам через технічні причини - Лісовий

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Міністр освіти Оксен Лісовий повідомив, що педагоги в шести громадах не отримали надбавку до зарплати через технічні причини. Проблема буде вирішена найближчим часом на рівні громад.

У шести громадах затримали виплату зарплат педагогам через технічні причини - Лісовий

У низці українських громад педагоги не отримали надбавку до заробітної плати через технічні причини. Проблема буде вирішена найближчим часом. Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час засідання Верховної Ради, передає УНН.

Деталі

Ми знаємо, що по всій країні в шести громадах із 1450 громад  заробітна плата не виплачена своєчасно, або не виплачена з надбавкою. Це, здебільшого, причини технічні, педагоги про це проінформовані. Проблема буде вирішена на рівні громад, бо це їх відповідальність - найближчим часом

 - наголосив посадовець.

Окремо Оксен Лісовий звернув увагу на ситуацію з надбавками у закладах загальної і середньої освіти.

У 79% громад, якщо ми говоримо про заклади загальної та середньої освіти, ми фіксуємо зменшення надбавки за престижність на 10 і більше відсотків, що певною мірою нівелює підвищення окладу

 - наголосив міністр освіти.

Нагадаємо

В Україні відновлено процедуру фізичної ідентифікації пенсіонерів, що викликало дискусії через призупинення виплат сотням тисяч осіб. Ця процедура, що діяла до пандемії COVID-19, має на меті запобігти шахрайству та подвійним виплатам, особливо для тих, хто перебуває на окупованих територіях або за кордоном.

Алла Кіосак

СуспільствоЕкономікаОсвіта
Пенсійний вік
Війна в Україні
Оксен Лісовий
Верховна Рада України