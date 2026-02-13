В шести громадах задержали выплату зарплат педагогам по техническим причинам - Лисовой

В ряде украинских общин педагоги не получили надбавку к заработной плате по техническим причинам. Проблема будет решена в ближайшее время. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время заседания Верховной Рады, передает УНН.

Мы знаем, что по всей стране в шести общинах из 1450 общин заработная плата не выплачена своевременно, или не выплачена с надбавкой. Это, в основном, причины технические, педагоги об этом проинформированы. Проблема будет решена на уровне общин, потому что это их ответственность - в ближайшее время

Отдельно Оксен Лисовой обратил внимание на ситуацию с надбавками в учреждениях общего и среднего образования.

В 79% общин, если мы говорим об учреждениях общего и среднего образования, мы фиксируем уменьшение надбавки за престижность на 10 и более процентов, что в определенной степени нивелирует повышение оклада