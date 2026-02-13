$42.990.04
В шести громадах задержали выплату зарплат педагогам по техническим причинам - Лисовой

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Министр образования Оксен Лисовой сообщил, что педагоги в шести громадах не получили надбавку к зарплате по техническим причинам. Проблема будет решена в ближайшее время на уровне громад.

В шести громадах задержали выплату зарплат педагогам по техническим причинам - Лисовой

В ряде украинских общин педагоги не получили надбавку к заработной плате по техническим причинам. Проблема будет решена в ближайшее время. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время заседания Верховной Рады, передает УНН.

Подробности

Мы знаем, что по всей стране в шести общинах из 1450 общин заработная плата не выплачена своевременно, или не выплачена с надбавкой. Это, в основном, причины технические, педагоги об этом проинформированы. Проблема будет решена на уровне общин, потому что это их ответственность - в ближайшее время

 - подчеркнул чиновник.

Отдельно Оксен Лисовой обратил внимание на ситуацию с надбавками в учреждениях общего и среднего образования.

В 79% общин, если мы говорим об учреждениях общего и среднего образования, мы фиксируем уменьшение надбавки за престижность на 10 и более процентов, что в определенной степени нивелирует повышение оклада

 - подчеркнул министр образования.

Напомним

В Украине возобновлена процедура физической идентификации пенсионеров, что вызвало дискуссии из-за приостановки выплат сотням тысяч человек. Эта процедура, действовавшая до пандемии COVID-19, имеет целью предотвратить мошенничество и двойные выплаты, особенно для тех, кто находится на оккупированных территориях или за границей.

