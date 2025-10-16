У селі на Київщині стався розлив азотної кислоти: чи є загроза для населення

$41.760.01
12:39 • 10111 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
09:20 • 18120 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 31677 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 51124 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 17951 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41 • 36843 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 29086 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 25023 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 34841 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 54960 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Атака рф зупинила роботу газовидобувних об'єктів на Полтавщині - ДТЕК
16 жовтня, 06:15
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування
16 жовтня, 07:09
10 областей та Київ зіткнулися з аварійними відключеннями світла - Укренерго
16 жовтня, 07:17
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу мод
16 жовтня, 07:27
Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової першим в історії України військовим омбудсманом
08:51
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
12:39
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу мод
16 жовтня, 07:27
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування
16 жовтня, 07:09
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"
15 жовтня, 11:45
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Іраклі Кобахідзе
Юлія Свириденко
Україна
Державний кордон України
Вашингтон
Сумська область
Чернігівська область
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фото
15 жовтня, 15:48
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссям
15 жовтня, 00:05
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручин
14 жовтня, 13:19
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійства
14 жовтня, 13:05
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній тур
13 жовтня, 15:39
Дипломатка
Фільм
Ту-95
Ту-22М
Ту-160

У селі на Київщині стався розлив азотної кислоти: чи є загроза для населення

Київ • УНН

 • 706 перегляди

У Київській області на дорозі в селі Росава Обухівського району стався розлив близько 1 куб. м азотної кислоти з цистерни. Рятувальники перекачали кислоту в іншу ємність, загрози для населення немає.

У Київській області на дорозі стався розлив азотної кислоти з цистерни. Рятувальники перекачали кислоту в іншу ємність, загрози немає, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у ДСНА, на автодорозі в селі Росава, Обухівського району, стався розлив близько 1 куб. м азотної кислоти з цистерни.

Фахівці ДСНС України, зокрема група радіаційно-хімічного та біологічного захисту АРЗ СП м. Біла Церква, спільно з Мобільним рятувальним центром швидкого реагування та спеціалістами ДУ "Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", оперативно локалізували ситуацію.

Рятувальники перекачали кислоту в іншу ємність, запобігши подальшому розповсюдженню небезпечної речовини. Загрози для населення немає 

- повідомили у ДСНС.

Антоніна Туманова

