У селі на Київщині стався розлив азотної кислоти: чи є загроза для населення
Київ • УНН
У Київській області на дорозі в селі Росава Обухівського району стався розлив близько 1 куб. м азотної кислоти з цистерни. Рятувальники перекачали кислоту в іншу ємність, загрози для населення немає.
Деталі
Як повідомили у ДСНА, на автодорозі в селі Росава, Обухівського району, стався розлив близько 1 куб. м азотної кислоти з цистерни.
Фахівці ДСНС України, зокрема група радіаційно-хімічного та біологічного захисту АРЗ СП м. Біла Церква, спільно з Мобільним рятувальним центром швидкого реагування та спеціалістами ДУ "Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", оперативно локалізували ситуацію.
Рятувальники перекачали кислоту в іншу ємність, запобігши подальшому розповсюдженню небезпечної речовини. Загрози для населення немає
