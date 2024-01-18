На дорозі у Львівській області стався витік соляної кислоти із автоцистерни
Київ • УНН
У Львівській області стався витік соляної кислоти з автоцистерни. Рятувальники зібрали небезпечну речовину, а на цистерну наклали бандаж.
У Львівській області просто на дорозі ствся витік із цитстерни, яка перевозила соляну кислоту. Як повідомили у ДСНС, рятувальники зібрали небезпечну речовину, передає УНН.
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Вранці 18 січня на трасі "Львів-Івано-Франківськ" неподалік населеного пункту Шпильчина Львівського району помітили автоцистерну без тягача з якої йшов пар.
По прибуттю рятувальників до місця події з’ясувалось, що на автодорозі Львів-Бібрка-Рогатин поблизу села Залісся Львівського району знаходиться цистерна з ознаками підтікання, яка везла соляну кислоту.
"Відділенням радіаційно-хімічного та біологічного захисту задля ліквідації витоку рідини з цистерни проводились роботи по накладанню бандажу. Також задля осадження парів пожежно-рятувальним відділенням проводились роботи по створенню водяної завіси в складі ланки газодимозахисної служби", - йдеться у повідомленні.
Аби безпечно забрати рідину з пошкодженої цистерни власниками проводились роботи по перекачуванню небезпечної рідини в іншу автоцистерну. Тож рятувальники протягом всього процесу були на місці та забезпечували безпеку проведення процесу перекачування.
О 21:10 роботи на місці події завершено.