На дорозі у Львівській області стався витік соляної кислоти із автоцистерни

У Львівській області просто на дорозі ствся витік із цитстерни, яка перевозила соляну кислоту. Як повідомили у ДСНС, рятувальники зібрали небезпечну речовину, передає УНН.

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Вранці 18 січня на трасі "Львів-Івано-Франківськ" неподалік населеного пункту Шпильчина Львівського району помітили автоцистерну без тягача з якої йшов пар.

По прибуттю рятувальників до місця події з’ясувалось, що на автодорозі Львів-Бібрка-Рогатин поблизу села Залісся Львівського району знаходиться цистерна з ознаками підтікання, яка везла соляну кислоту.

"Відділенням радіаційно-хімічного та біологічного захисту задля ліквідації витоку рідини з цистерни проводились роботи по накладанню бандажу. Також задля осадження парів пожежно-рятувальним відділенням проводились роботи по створенню водяної завіси в складі ланки газодимозахисної служби", - йдеться у повідомленні.

Аби безпечно забрати рідину з пошкодженої цистерни власниками проводились роботи по перекачуванню небезпечної рідини в іншу автоцистерну. Тож рятувальники протягом всього процесу були на місці та забезпечували безпеку проведення процесу перекачування.

О 21:10 роботи на місці події завершено.