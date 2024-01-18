На дороге во Львовской области произошла утечка соляной кислоты из автоцистерны
Киев • УНН
Во Львовской области произошла утечка соляной кислоты из автоцистерны. Спасатели собрали опасное вещество, а на цистерну наложили бандаж.
Во Львовской области прямо на дороге произошла утечка из цитстерны, которая перевозила соляную кислоту. Как сообщили в ГСЧС, спасатели собрали опасное вещество, передает УНН.
Детали
Утром 18 января на трассе "Львов-Ивано-Франковск" недалеко от населенного пункта Шпильчина Львовского района заметили автоцистерну без тягача из которой шел пар.
По прибытию спасателей к месту происшествия выяснилось, что на автодороге Львов-Бибрка-Рогатин вблизи села Залесье Львовского района находится цистерна с признаками подтекания, которая везла соляную кислоту.
"Отделением радиационно-химической и биологической защиты для ликвидации утечки жидкости из цистерны проводились работы по наложению бандажа. Также для осаждения паров пожарно-спасательным отделением проводились работы по созданию водяной завесы в составе звена газодымозащитной службы", - говорится в сообщении.
Чтобы безопасно забрать жидкость из поврежденной цистерны владельцами проводились работы по перекачке опасной жидкости в другую автоцистерну. Поэтому спасатели в течение всего процесса были на месте и обеспечивали безопасность проведения процесса перекачки.
В 21:10 работы на месте происшествия завершены.
На дороге во Львовской области произошла утечка соляной кислоты из автоцистерны
Во Львовской области произошла утечка соляной кислоты из автоцистерны. Спасатели собрали опасное вещество, а на цистерну наложили бандаж.
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