На дороге во Львовской области произошла утечка соляной кислоты из автоцистерны

Во Львовской области прямо на дороге произошла утечка из цитстерны, которая перевозила соляную кислоту. Как сообщили в ГСЧС, спасатели собрали опасное вещество, передает УНН.

Детали

Утром 18 января на трассе "Львов-Ивано-Франковск" недалеко от населенного пункта Шпильчина Львовского района заметили автоцистерну без тягача из которой шел пар.

По прибытию спасателей к месту происшествия выяснилось, что на автодороге Львов-Бибрка-Рогатин вблизи села Залесье Львовского района находится цистерна с признаками подтекания, которая везла соляную кислоту.

"Отделением радиационно-химической и биологической защиты для ликвидации утечки жидкости из цистерны проводились работы по наложению бандажа. Также для осаждения паров пожарно-спасательным отделением проводились работы по созданию водяной завесы в составе звена газодымозащитной службы", - говорится в сообщении.

Чтобы безопасно забрать жидкость из поврежденной цистерны владельцами проводились работы по перекачке опасной жидкости в другую автоцистерну. Поэтому спасатели в течение всего процесса были на месте и обеспечивали безопасность проведения процесса перекачки.

В 21:10 работы на месте происшествия завершены.