В селе на Киевщине произошел разлив азотной кислоты: есть ли угроза для населения
Киев • УНН
В Киевской области на дороге в селе Росава Обуховского района произошел разлив около 1 куб. м азотной кислоты из цистерны. Спасатели перекачали кислоту в другую емкость, угрозы для населения нет.
Детали
Как сообщили в ГСЧС, на автодороге в селе Росава, Обуховского района, произошел разлив около 1 куб. м азотной кислоты из цистерны.
Специалисты ГСЧС Украины, в частности группа радиационно-химической и биологической защиты АРЗ СП г. Белая Церковь, совместно с Мобильным спасательным центром быстрого реагирования и специалистами ГУ "Киевский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины", оперативно локализовали ситуацию.
Спасатели перекачали кислоту в другую емкость, предотвратив дальнейшее распространение опасного вещества. Угрозы для населения нет
