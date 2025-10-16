$41.760.01
12:39
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
09:20
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
07:59
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
07:53
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
В селе на Киевщине произошел разлив азотной кислоты: есть ли угроза для населения

Киев • УНН

 • 600 просмотра

В Киевской области на дороге в селе Росава Обуховского района произошел разлив около 1 куб. м азотной кислоты из цистерны. Спасатели перекачали кислоту в другую емкость, угрозы для населения нет.

В селе на Киевщине произошел разлив азотной кислоты: есть ли угроза для населения

В Киевской области на дороге произошел разлив азотной кислоты из цистерны. Спасатели перекачали кислоту в другую емкость, угрозы нет, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ГСЧС, на автодороге в селе Росава, Обуховского района, произошел разлив около 1 куб. м азотной кислоты из цистерны.

Специалисты ГСЧС Украины, в частности группа радиационно-химической и биологической защиты АРЗ СП г. Белая Церковь, совместно с Мобильным спасательным центром быстрого реагирования и специалистами ГУ "Киевский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины", оперативно локализовали ситуацию.

Спасатели перекачали кислоту в другую емкость, предотвратив дальнейшее распространение опасного вещества. Угрозы для населения нет

- сообщили в ГСЧС.

На дороге во Львовской области произошла утечка соляной кислоты из автоцистерны18.01.24, 22:43 • 53479 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Киевская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям