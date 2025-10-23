У російському Ставрополі "гучно" ліквідували щонайменше трьох російських десантників - ГУР

У російському Ставрополі біля КПП однієї з військових частин "гучно" ліквідували щонайменше трьох військовослужбовців 247-го кавказького козачого полку вдв зс рф, передає УНН із посиланням на ГУР.

За задними розвідки, "гучна подія" сталася біля контрольно-пропускного пункту військової частини №54801 у самому центрі міста Ставрополь (вул. сєрова, 533).

Солдати та офіцери цього підрозділу брали активну участь у бойових діях в Україні ще з 2014 року та "відзначилися" численними воєнними злочинами в ході повномасштабного вторгнення рф