12:16 • 12525 перегляди
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дімPhoto
11:30 • 16028 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
11:05 • 16415 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
10:56 • 25758 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
10:10 • 25964 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45 • 23235 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:30 • 12011 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
23 жовтня, 07:25 • 14591 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
23 жовтня, 07:22 • 16250 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
23 жовтня, 07:21 • 32176 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto
Рубрики
У російському Ставрополі "гучно" ліквідували щонайменше трьох російських десантників - ГУР

Київ • УНН

 • 3310 перегляди

22 жовтня 2025 року в Ставрополі біля КПП військової частини №54801 ліквідовано щонайменше трьох військовослужбовців 247-го кавказького козачого полку ВДВ ЗС рф. Операцію провели ГУР МО України за підтримки Руху визволення Кавказу.

У російському Ставрополі "гучно" ліквідували щонайменше трьох російських десантників - ГУР

У російському Ставрополі біля КПП однієї з військових частин "гучно" ліквідували щонайменше трьох військовослужбовців 247-го кавказького козачого полку вдв зс рф, передає УНН із посиланням на ГУР.

22 жовтня 2025 року внаслідок успішної операції ГУР МО України за підтримки сил Руху визволення Кавказу ліквідовано щонайменше трьох військовослужбовців 247-го кавказького козачого полку вдв зс рф 

- йдеться у повідомленні.

"Гуркіт" на залізниці на Запоріжжі паралізував логістику ворога: ГУР показало кадри01.07.25, 13:45 • 2732 перегляди

За задними розвідки, "гучна подія" сталася біля контрольно-пропускного пункту військової частини №54801 у самому центрі міста Ставрополь (вул. сєрова, 533).

"Гуркіт" у Мелітополі: ГУР повідомило про знищення п'ятьох окупантів та ворожої станції зв'язку11.07.25, 14:40 • 5514 переглядiв

Солдати та офіцери цього підрозділу брали активну участь у бойових діях в Україні ще з 2014 року та "відзначилися" численними воєнними злочинами в ході повномасштабного вторгнення рф 

- додали у ГУР.

ГУРкіт у ленінградській області рф: під укіс пустили поїзд з військовим вантажем07.10.25, 16:44 • 13101 перегляд

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна