У російському Ставрополі "гучно" ліквідували щонайменше трьох російських десантників - ГУР
Київ • УНН
22 жовтня 2025 року в Ставрополі біля КПП військової частини №54801 ліквідовано щонайменше трьох військовослужбовців 247-го кавказького козачого полку ВДВ ЗС рф. Операцію провели ГУР МО України за підтримки Руху визволення Кавказу.
За задними розвідки, "гучна подія" сталася біля контрольно-пропускного пункту військової частини №54801 у самому центрі міста Ставрополь (вул. сєрова, 533).
Солдати та офіцери цього підрозділу брали активну участь у бойових діях в Україні ще з 2014 року та "відзначилися" численними воєнними злочинами в ході повномасштабного вторгнення рф
