В российском Ставрополе "громко" ликвидировали по меньшей мере трех российских десантников - ГУР
Киев • УНН
22 октября 2025 года в Ставрополе возле КПП воинской части №54801 ликвидированы по меньшей мере трое военнослужащих 247-го кавказского казачьего полка ВДВ ВС рф. Операцию провели ГУР МО Украины при поддержке Движения освобождения Кавказа.
В российском Ставрополе возле КПП одной из воинских частей "громко" ликвидировали по меньшей мере трех военнослужащих 247-го кавказского казачьего полка ВДВ ВС РФ, передает УНН со ссылкой на ГУР.
22 октября 2025 года в результате успешной операции ГУР МО Украины при поддержке сил Движения освобождения Кавказа ликвидированы по меньшей мере трое военнослужащих 247-го кавказского казачьего полка ВДВ ВС рф
"Грохот" на железной дороге на Запорожье парализовал логистику врага: ГУР показало кадры01.07.25, 13:45 • 2730 просмотров
По данным разведки, "громкое событие" произошло возле контрольно-пропускного пункта воинской части №54801 в самом центре города Ставрополь (ул. Серова, 533).
"Грохот" в Мелитополе: ГУР сообщило об уничтожении пятерых оккупантов и вражеской станции связи11.07.25, 14:40 • 5512 просмотров
Солдаты и офицеры этого подразделения активно участвовали в боевых действиях в Украине еще с 2014 года и "отличились" многочисленными военными преступлениями в ходе полномасштабного вторжения рф
Грохот в ленинградской области рф: под откос пустили поезд с военным грузом07.10.25, 16:44 • 13101 просмотр