12:16 • 12282 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
11:30 • 15595 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 16101 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 25225 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 25487 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 22903 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 11925 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 14553 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
23 октября, 07:22 • 16230 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
23 октября, 07:21 • 31930 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
В российском Ставрополе "громко" ликвидировали по меньшей мере трех российских десантников - ГУР

Киев • УНН

 • 3212 просмотра

22 октября 2025 года в Ставрополе возле КПП воинской части №54801 ликвидированы по меньшей мере трое военнослужащих 247-го кавказского казачьего полка ВДВ ВС рф. Операцию провели ГУР МО Украины при поддержке Движения освобождения Кавказа.

В российском Ставрополе "громко" ликвидировали по меньшей мере трех российских десантников - ГУР

В российском Ставрополе возле КПП одной из воинских частей "громко" ликвидировали по меньшей мере трех военнослужащих 247-го кавказского казачьего полка ВДВ ВС РФ, передает УНН со ссылкой на ГУР.

22 октября 2025 года в результате успешной операции ГУР МО Украины при поддержке сил Движения освобождения Кавказа ликвидированы по меньшей мере трое военнослужащих 247-го кавказского казачьего полка ВДВ ВС рф

- говорится в сообщении.

"Грохот" на железной дороге на Запорожье парализовал логистику врага: ГУР показало кадры01.07.25, 13:45 • 2730 просмотров

По данным разведки, "громкое событие" произошло возле контрольно-пропускного пункта воинской части №54801 в самом центре города Ставрополь (ул. Серова, 533).

"Грохот" в Мелитополе: ГУР сообщило об уничтожении пятерых оккупантов и вражеской станции связи11.07.25, 14:40 • 5512 просмотров

Солдаты и офицеры этого подразделения активно участвовали в боевых действиях в Украине еще с 2014 года и "отличились" многочисленными военными преступлениями в ходе полномасштабного вторжения рф

- добавили в ГУР.

Грохот в ленинградской области рф: под откос пустили поезд с военным грузом07.10.25, 16:44 • 13101 просмотр

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Главное управление разведки Украины
Украина