В российском Ставрополе "громко" ликвидировали по меньшей мере трех российских десантников - ГУР

В российском Ставрополе возле КПП одной из воинских частей "громко" ликвидировали по меньшей мере трех военнослужащих 247-го кавказского казачьего полка ВДВ ВС РФ, передает УНН со ссылкой на ГУР.

22 октября 2025 года в результате успешной операции ГУР МО Украины при поддержке сил Движения освобождения Кавказа ликвидированы по меньшей мере трое военнослужащих 247-го кавказского казачьего полка ВДВ ВС рф

По данным разведки, "громкое событие" произошло возле контрольно-пропускного пункта воинской части №54801 в самом центре города Ставрополь (ул. Серова, 533).

Солдаты и офицеры этого подразделения активно участвовали в боевых действиях в Украине еще с 2014 года и "отличились" многочисленными военными преступлениями в ходе полномасштабного вторжения рф