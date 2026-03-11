У росії виник дефіцит оптоволокна через зупинку єдиного заводу - розвідка

Фото: Служба зовнішньої розвідки України

У росії виникла нова проблема в технологічному секторі - влада країни-агресора змушена відкласти обов’язкову локалізацію виробництва оптоволокна щонайменше на два роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

За даними української зовнішньої розвідки, це сталось через зупинку єдиного в рф заводу, який випускав цю продукцію. Через це російське міністерство промисловості і торгівлі запропонувало тимчасово дозволити використовувати імпортне оптичне волокно для виробництва кабелів у росії - водночас, вимогу щодо обов’язкового використання російської сировини перенести до 2028 року.

Завод оптоволоконних систем в саранську припинив роботу після критичного пошкодження обладнання, а наявні складські запаси продукції, за оцінками російського уряду, незабаром вичерпаються. Відновлення виробництва очікується не раніше кінця 2027 року, заявили в Службі зовнішньої розвідки України.

Ця ситуація ще раз продемонструвала вразливість російської промисловості, яка значною мірою залежить від обмеженої кількості виробників та імпорту технологій. Оптичне волокно є ключовим елементом сучасної інфраструктури - воно використовується в телекомунікаціях, дата-центрах, системах управління безпілотниками, енергетиці та інших критично важливих галузях. Через зупинку єдиного заводу країна фактично втратила власне виробництво стратегічно важливої продукції - йдеться в повідомленні.

У СЗР зазначили: навіть тимчасове скасування вимоги щодо локалізації не гарантує розв’язання проблеми.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, провідні російські економічні інституції - центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, вища школа економіки, центральний банк рф - зафіксували, що економіка країни-агресора впритул наблизилася до стагфляції.