Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язнення
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше
Гастрит без міфів або чому "весняних загострень" насправді не існує
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
У росії виник дефіцит оптоволокна через зупинку єдиного заводу - розвідка

Київ • УНН

 • 1900 перегляди

Єдиний завод оптоволокна в рф припинив роботу через пошкодження обладнання. Вимогу щодо використання російської сировини відклали до 2028 року.

У росії виник дефіцит оптоволокна через зупинку єдиного заводу - розвідка
Фото: Служба зовнішньої розвідки України

У росії виникла нова проблема в технологічному секторі - влада країни-агресора змушена відкласти обов’язкову локалізацію виробництва оптоволокна щонайменше на два роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

За даними української зовнішньої розвідки, це сталось через зупинку єдиного в рф заводу, який випускав цю продукцію. Через це російське міністерство промисловості і торгівлі запропонувало тимчасово дозволити використовувати імпортне оптичне волокно для виробництва кабелів у росії - водночас, вимогу щодо обов’язкового використання російської сировини перенести до 2028 року.

Завод оптоволоконних систем в саранську припинив роботу після критичного пошкодження обладнання, а наявні складські запаси продукції, за оцінками російського уряду, незабаром вичерпаються. Відновлення виробництва очікується не раніше кінця 2027 року, заявили в Службі зовнішньої розвідки України.

Ця ситуація ще раз продемонструвала вразливість російської промисловості, яка значною мірою залежить від обмеженої кількості виробників та імпорту технологій. Оптичне волокно є ключовим елементом сучасної інфраструктури - воно використовується в телекомунікаціях, дата-центрах, системах управління безпілотниками, енергетиці та інших критично важливих галузях. Через зупинку єдиного заводу країна фактично втратила власне виробництво стратегічно важливої продукції

 - йдеться в повідомленні.

У СЗР зазначили: навіть тимчасове скасування вимоги щодо локалізації не гарантує розв’язання проблеми.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, провідні російські економічні інституції - центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, вища школа економіки, центральний банк рф - зафіксували, що економіка країни-агресора впритул наблизилася до стагфляції.

Євген Устименко

СвітТехнології
Санкції
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Служба зовнішньої розвідки України