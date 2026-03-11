$43.860.0351.040.33
В россии возник дефицит оптоволокна из-за остановки единственного завода - разведка

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Единственный завод оптоволокна в рф прекратил работу из-за повреждения оборудования. Требование об использовании российского сырья отложили до 2028 года.

В россии возник дефицит оптоволокна из-за остановки единственного завода - разведка
Фото: Служба внешней разведки Украины

У россии возникла новая проблема в технологическом секторе - власти страны-агрессора вынуждены отложить обязательную локализацию производства оптоволокна как минимум на два года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

По данным украинской внешней разведки, это произошло из-за остановки единственного в рф завода, который выпускал эту продукцию. Из-за этого российское министерство промышленности и торговли предложило временно разрешить использовать импортное оптическое волокно для производства кабелей в россии - в то же время, требование об обязательном использовании российского сырья перенести до 2028 года.

Завод оптоволоконных систем в саранске прекратил работу после критического повреждения оборудования, а имеющиеся складские запасы продукции, по оценкам российского правительства, вскоре иссякнут. Возобновление производства ожидается не ранее конца 2027 года, заявили в Службе внешней разведки Украины.

Эта ситуация еще раз продемонстрировала уязвимость российской промышленности, которая в значительной степени зависит от ограниченного количества производителей и импорта технологий. Оптическое волокно является ключевым элементом современной инфраструктуры - оно используется в телекоммуникациях, дата-центрах, системах управления беспилотниками, энергетике и других критически важных отраслях. Из-за остановки единственного завода страна фактически потеряла собственное производство стратегически важной продукции

 - говорится в сообщении.

В СВР отметили: даже временная отмена требования по локализации не гарантирует решения проблемы.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, ведущие российские экономические институты - центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, высшая школа экономики, центральный банк рф - зафиксировали, что экономика страны-агрессора вплотную приблизилась к стагфляции.

Евгений Устименко

