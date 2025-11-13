У росії пролунали вибухи на НПЗ: виведено з ладу установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти
Київ • УНН
В четвер, 13 листопада, в нижньокамську пролунали вибухи. Повідомляється про ураження установки атмосферно-вакуумної перегонки нафти НПЗ.
У четвер, 13 листопада в місті нижньокамськ республіки татарстан в росії пролунали вибухи – пошкодження отримав місцевий нафтопереробний завод. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".
Деталі
За попередніми даними, після вибухів розпочалась пожежа на місцевому нафтопереробному заводі. Була пошкоджена установка атмосферно-вакуумної перегонки нафти.
Інші деталі наразі невідомі. В мережі з’явились фото і відео, ймовірно, наслідків ударів по НПЗ.
Нагадаємо
Сили оборони України завдали удару по стратегічному об’єкту паливної інфраструктури росії – нафтопереробному заводу "Орскнєфтєоргсінтез" в оренбурзькій області. Це підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.