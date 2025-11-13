В россии прогремели взрывы на НПЗ: выведена из строя установка атмосферно-вакуумной перегонки нефти
Киев • УНН
В четверг, 13 ноября, в нижнекамске прогремели взрывы. Сообщается о поражении установки атмосферно-вакуумной перегонки нефти НПЗ.
В четверг, 13 ноября, в городе нижнекамск республики татарстан в россии прогремели взрывы - повреждения получил местный нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".
Подробности
По предварительным данным, после взрывов начался пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. Была повреждена установка атмосферно-вакуумной перегонки нефти.
Другие подробности пока неизвестны. В сети появились фото и видео, вероятно, последствий ударов по НПЗ.
Напомним
Силы обороны Украины нанесли удар по стратегическому объекту топливной инфраструктуры россии – нефтеперерабатывающему заводу "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области. Это подтвердил Генеральный штаб ВСУ.