У росії почали обмежувати виїзд запасників за кордон за рішенням військкоматів - росЗМІ

В росії вперше зафіксовано випадок, коли військовозобов'язаний із запасу не зміг залишити країну через рішення військкомату про обмеження виїзду. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на правозахисний проєкт "Ідіть лісом", інформує УНН.

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За його даними, 24-річний житель ростовської області, який пройшов термінову службу в 2024 році і перебуває в запасі, спробував вилетіти з краснодара за кордон. Однак на паспортному контролі його затримали для додаткової перевірки та вручили офіційне повідомлення про тимчасове обмеження права на виїзд із росії.

Як з'ясувалося, рішення ухвалив військкомат, у якому запасник перебував на обліку. У листопаді 2025 року він з'явився туди за повісткою для уточнення документів військового обліку, де йому вклеїли мобілізаційний припис. При цьому в електронному реєстрі ця повістка, як виявилося, значилася зі статусом "Громадянин не з'явився". На підставі цього військкомат ухвалив рішення про обмеження виїзду. Перед поїздкою запасник не бачив у реєстрі повідомлення про заборону і дізнався про неї лише на кордоні - пише видання.

Вказується, що з березня після повномасштабного запуску реєстру електронних повісток росіяни почали скаржитися на блокування виїзду за кордон. Так, лише з 18 по 31 серпня до них звернулися 73 призовники, які намагалися перетнути кордон: 50 змогли виїхати, 23 - ні.

У ряді випадків заборона на виїзд з'являлася безпосередньо під час прикордонного контролю. Спроби виїхати через білорусь також не завжди закінчувалися успішно: з 11 призовників, що звернулися до проєкту, четверо змогли перетнути кордон, семеро - ні.

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