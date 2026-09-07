В России начали ограничивать выезд запасников за границу по решениям военкоматов — росСМИ

В России впервые зафиксирован случай, когда военнообязанный из запаса не смог покинуть страну из-за решения военкомата об ограничении выезда. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на правозащитный проект «Идите лесом», информирует УНН.

Детали

По его данным, 24-летний житель Ростовской области, который прошёл срочную службу в 2024 году и находится в запасе, попытался вылететь из Краснодара за границу. Однако на паспортном контроле его задержали для дополнительной проверки и вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России.

Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором военнослужащий запаса состоял на учёте. В ноябре 2025 года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учёта, где ему вклеили мобилизационное предписание. При этом в электронном реестре эта повестка, как оказалось, значилась со статусом «Гражданин не явился». На основании этого военкомат принял решение об ограничении выезда. Перед поездкой военнослужащий запаса не видел в реестре уведомления о запрете и узнал о нём только на границе - пишет издание.

Указывается, что с марта после полномасштабного запуска реестра электронных повесток россияне начали жаловаться на блокировку выезда за границу. Так, только с 18 по 31 августа к ним обратились 73 призывника, которые пытались пересечь границу: 50 смогли выехать, 23 — нет.

В ряде случаев запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Попытки выехать через Беларусь также не всегда заканчивались успешно: из 11 призывников, обратившихся в проект, четверо смогли пересечь границу, семеро — нет.

Напомним

По данным The Economist, российский диктатор владимир путин намерен направить на войну против Украины ещё 300–400 тысяч российских мужчин. Для этого, вероятно, будут использовать принуждение со стороны региональных органов власти без объявления новой волны мобилизации.

В России обвинили Армению в «провокации» из-за готовности принимать россиян, которые бегут от мобилизации