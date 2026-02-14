$42.990.00
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
12:44 • 7214 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 11029 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
11:01 • 11104 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 13042 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 13570 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 13405 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 25568 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 42490 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 37600 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
У росії перебуває близько 7 тис. українських військовополонених - Зеленський

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що близько 7 тисяч українських військових перебувають у російському полоні. В Україні утримуються понад 4 тисячі російських військовополонених.

У росії перебуває близько 7 тис. українських військовополонених - Зеленський

У російському полоні перебуває приблизно 7 тис. українських військових, водночас в Україні перебуває понад 4 тис. російських військовополонених. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

У них (росіян - ред.) приблизно 7 тис. зараз знаходиться українських військовополонених. У нас на даний момент понад 4 тис. Ми можемо провести обмін, якщо вони будуть готові всіх на всіх. Якщо вони кажуть: "1000 на 1000", тоді добре. Не чудово, але добре. Якщо вони готові поміняти навіть 100 на 100... звичайно. Будь-який крок у цьому напрямку це позитивне рішення

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Координаційний штаб вперше оприлюднив дані про понад 10 тисяч російських військовополонених в Україні за майже чотири роки війни. За неповний 2025 рік у полон потрапило більше росіян, ніж за 2022 та 2023 роки разом узяті.

Павло Башинський

Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський
