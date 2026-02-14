У росії перебуває близько 7 тис. українських військовополонених - Зеленський

У російському полоні перебуває приблизно 7 тис. українських військових, водночас в Україні перебуває понад 4 тис. російських військовополонених. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

У них (росіян - ред.) приблизно 7 тис. зараз знаходиться українських військовополонених. У нас на даний момент понад 4 тис. Ми можемо провести обмін, якщо вони будуть готові всіх на всіх. Якщо вони кажуть: "1000 на 1000", тоді добре. Не чудово, але добре. Якщо вони готові поміняти навіть 100 на 100... звичайно. Будь-який крок у цьому напрямку це позитивне рішення - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Координаційний штаб вперше оприлюднив дані про понад 10 тисяч російських військовополонених в Україні за майже чотири роки війни. За неповний 2025 рік у полон потрапило більше росіян, ніж за 2022 та 2023 роки разом узяті.