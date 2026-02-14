$42.990.00
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
12:44 • 7806 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
12:18 • 11287 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
11:01 • 11340 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 13214 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 13636 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 13453 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 25608 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 42560 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 37705 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
В россии находится около 7 тыс. украинских военнопленных - Зеленский

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что около 7 тысяч украинских военных находятся в российском плену. В Украине содержатся более 4 тысяч российских военнопленных.

В россии находится около 7 тыс. украинских военнопленных - Зеленский

В российском плену находится примерно 7 тыс. украинских военных, в то же время в Украине находится более 4 тыс. российских военнопленных. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.

Подробности

У них (россиян - ред.) примерно 7 тыс. сейчас находится украинских военнопленных. У нас на данный момент более 4 тыс. Мы можем провести обмен, если они будут готовы всех на всех. Если они говорят: "1000 на 1000", тогда хорошо. Не прекрасно, но хорошо. Если они готовы поменять даже 100 на 100... конечно. Любой шаг в этом направлении это позитивное решение

- сказал Зеленский.

Напомним

Координационный штаб впервые обнародовал данные о более чем 10 тысячах российских военнопленных в Украине за почти четыре года войны. За неполный 2025 год в плен попало больше россиян, чем за 2022 и 2023 годы вместе взятые.

Павел Башинский

