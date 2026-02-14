В россии находится около 7 тыс. украинских военнопленных - Зеленский

В российском плену находится примерно 7 тыс. украинских военных, в то же время в Украине находится более 4 тыс. российских военнопленных. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.

Подробности

У них (россиян - ред.) примерно 7 тыс. сейчас находится украинских военнопленных. У нас на данный момент более 4 тыс. Мы можем провести обмен, если они будут готовы всех на всех. Если они говорят: "1000 на 1000", тогда хорошо. Не прекрасно, но хорошо. Если они готовы поменять даже 100 на 100... конечно. Любой шаг в этом направлении это позитивное решение - сказал Зеленский.

Напомним

Координационный штаб впервые обнародовал данные о более чем 10 тысячах российских военнопленных в Украине за почти четыре года войны. За неполный 2025 год в плен попало больше россиян, чем за 2022 и 2023 годы вместе взятые.