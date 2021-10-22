У РНБО заявили, що олігархи можуть бути причетні до саботажу енергетичного балансу в Україні

Деталі

Данілов зазначив, що за результатами розгляду ухвалено рішення РНБО України, яким, зокрема, уряду, обласним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування доручено невідкладно вжити вичерпних заходів до безумовного виконання завдань, визначених рішеннями Радбезу від 2 грудня 2019 року, від 30 липня 2021 року і від 28 серпня 2021 року в енергетичній сфері, уведених в дію указами Глави держави.

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“На превеликий жаль, є певний саботаж виконання рішення від 2 грудня 2019 року у плані створення повного енергетичного балансу України. Ми вважаємо, що певне коло осіб, які в народі звуться олігархами, мають великий вплив у цій галузі, і можуть бути причетні до того, що в Україні до цього часу немає такого фундаментального документа”, — розповів Данілов.

За його словами, 23 жовтня розпочне працювати робоча група, до якої будуть залучені профільні міністерства і відомства, аби “все, що відбувається у цій царині, було публічним і зрозумілим”. Необхідно припинити працювати хаотично, робота у цій царині має бути системною, наголосив він, “в автоматичному, а не у пожежному, режимі”.

Доповнення

У “Київтеплоенерго” заявили, що подорожчання газу та недостатні запаси вугілля на теплоелектростанціях можуть призвести до віялових відключень електроенергії.

Перед стартом опалювального сезону учасники енергоринку били на сполох: багато ТЕС зупиняють свою роботу, в країні катастрофічно не вистачає вугілля. Михайло Волинець, нардеп, голова “Незалежної профспілки гірників України” ще у серпні зазначав, що “запасів вугілля зараз на складах 850 тисяч тонн, це критично мало. Потрібно хоча б 3 млн тонн”.

Не побільшало цих запасів і з початком жовтня.

Проблеми з недостатньою кількістю вугілля виникають не перший рік. Навіть на початку поточного року, владі доводилося оперативно шукати нові поставки. Одна з ключових причин чому так відбувається — Україна після початку блокади Донбасу у 2017 році втратила стабільні поставки енергетичного вугілля в необхідному обсязі. А імпорт істотно дорожчає.

В експертних колах не виключають, що до питання можуть “підключити” РНБО. На цьому наголошував нещодавно і Президент Володимир Зеленський. “Питання постачання вугілля, якого не вистачає, це питання також буде підійматися на засіданнях РНБО”, — говорив Глава держави під час пресконференції у Трускавці.