В СНБО заявили, что олигархи могут быть причастны к саботажу энергетического баланса в Украине

Детали

Данилов отметил, что по результатам рассмотрения принято решение СНБО Украины, которым, в частности, правительству, областным государственным администрациям, органам местного самоуправления поручено безотлагательно принять исчерпывающие меры к безусловному выполнению задач, определенных решениями Совбеза от 2 декабря 2019 года, от 30 июля 2021 и от 28 августа 2021 года в энергетической сфере, введенных в действие указами главы государства.

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"К большому сожалению, есть определенный саботаж выполнения решения от 2 декабря 2019 года в плане создания полного энергетического баланса Украины. Мы считаем, что определенный круг лиц, которые в народе зовутся олигархами, имеют большое влияние в этой области, и могут быть причастны к тому, что в Украине до сих пор нет такого фундаментального документа", - рассказал Данилов.

По его словам, 23 октября начнет работать рабочая группа, в которую будут вовлечены профильные министерства и ведомства, чтобы "все, что происходит в этой области, было публичным и понятным". Необходимо прекратить работать хаотично, работа в этой области должна быть системной, отметил он, "в автоматическом, а не в пожарном, режиме".

Дополнение

В "Киевтеплоэнерго" заявили, что подорожание газа и недостаточные запасы угля на теплоэлектростанциях могут привести к веерным отключениям электроэнергии.

Перед стартом отопительного сезона участники энергорынка били тревогу: многие ТЭС останавливают свою работу, в стране катастрофически не хватает угля. Михаил Волынец, нардеп, председатель "Независимого профсоюза горняков Украины" еще в августе отмечал, что "запасов угля сейчас на складах 850 тыс. тонн, это критически мало. Нужно хотя бы 3 млн тонн".

Не стало больше этих запасов и с началом октября.

Проблемы с недостаточным количеством угля возникают не первый год. Даже в начале текущего года, власти приходилось оперативно искать новые поставки. Одна из ключевых причин, почему так происходит - Украина после начала блокады Донбасса в 2017 году потеряла стабильные поставки энергетического угля в необходимом объеме. Импорт существенно дорожает.

В экспертных кругах не исключают, что к вопросу могут "подключить" СНБО. Об этом говорил недавно и президент Владимир Зеленский. "Вопрос поставок угля, которого не хватает, этот вопрос также будет подниматься на заседаниях СНБО", - говорил Глава государства во время пресс-конференции в Трускавце.