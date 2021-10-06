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Відстають від графіка: на складах ТЕС менше 850 тис. тонн вугілля

Відстають від графіка: на складах ТЕС менше 850 тис. тонн вугілля

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. На складах ТЕС сьогодні 846 тисяч тон вугілля. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на засіданні уряду, зазначивши, що є відставання від графіка, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Сьогодні на складах ТЕС 846 тисяч тонн вугілля. Є відставання від графіка, але ми бачимо, збалансовується це за рахунок договорів по імпорту вугілля, і відповідно цей імпорт вже відбувається, договори укладені й в цьому плані ми бачимо, що система буде збалансованою”, — розповів Галущенко.

Додамо

Тим часом, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду повідомив, що в Україні в газосховищах майже 19 млрд метрів кубічних газу.

"І цього буде достатньо для того, щоб пройти зиму. Готовність всієї інфраструктури України до опалювального сезону становить 99%. Мова йде і про ремонт теплових мереж та котелень, і про підготовку шкіл, лікарень, дитячих садочків, і безпосередню підготовку житлових будинків", - розповів Шмигаль.

За його словами, у підписаному Меморандумі місцеві керівники взяли на себе зобов’язання не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду для людей. "Нафтогаз" зі свого боку поставлятиме газ місцевим теплокомуненерго за ціною в 4 рази меншу, ніж на європейському ринку, додав він.

"Уряд реструктуризує борги та компенсує перед місцевою владою різницю в тарифах. Уся країна буде з теплом. Хочу попередити окремі газопостачальні компанії: будь-які спроби відключити соціальну інфраструктуру від газу або нажитися на ситуації ми будемо жорстко усувати", - додав Шмигаль.

Доповнення

Перед стартом опалювального сезону учасники енергоринку били на сполох: багато ТЕС зупиняють свою роботу, в країні катастрофічно не вистачає вугілля. Михайло Волинець, нардеп, голова "Незалежної профспілки гірників України" ще у серпні зазначав, що "запасів вугілля зараз на складах 850 тисяч тонн, це критично мало. Потрібно хоча б 3 млн тонн".

Проблеми з недостатньою кількістю вугілля виникають не перший рік. Навіть на початку поточного року, владі доводилося оперативно шукати нові поставки. Одна з ключових причин чому так відбувається - Україна після початку блокади Донбасу в 2017 році втратила стабільні поставки енергетичного вугілля в необхідному обсязі. А імпорт істотно дорожчає.

В експертних колах не виключають, що до питання можуть "підключити" РНБО. На цьому наголошував нещодавно і Президент Володимир Зеленський. "Питання постачання вугілля, якого не вистачає, це питання також буде підійматися на засіданнях РНБО", - казав Глава держави під час пресконференції у Трускавці.

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