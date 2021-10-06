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Отстают от графика: на складах ТЭС менее 850 тыс. тонн угля

Отстают от графика: на складах ТЭС менее 850 тыс. тонн угля

Киев  •  УНН

 • 19866 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. На складах ТЭС на сегодня 846 тысяч тонн угля. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко на заседании правительства, отметив, что имеет место отставание от графика, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Сегодня на складах ТЭС 846 тысяч тонн угля. Есть отставание от графика, но мы видим, восполняется это за счет договоров по импорту угля, и соответственно этот импорт уже происходит, договоры заключены и в этом плане мы видим, что система будет сбалансированной", - рассказал Галущенко.

Добавим

Между тем, Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства сообщил, что в Украине в хранилищах почти 19 млрд метров кубических газа.

"И этого будет достаточно для того, чтобы пройти зиму. Готовность всей инфраструктуры Украины к отопительному сезону составляет 99%. Речь идет и о ремонте тепловых сетей и котельных, и о подготовке школ, больниц, детских садов, и непосредственной подготовке жилых домов", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, в подписанном Меморандуме местные руководители взяли на себя обязательство не повышать тарифы на тепло и горячую воду для людей. "Нафтогаз" со своей стороны будет поставлять газ местным теплокоммунэнерго по цене в 4 раза меньше, чем на европейском рынке, добавил он.

"Правительство реструктуризирует долги и компенсирует перед местными властями разницу в тарифах. Вся страна будет с теплом. Хочу предупредить отдельные газоснабжающие компании: любые попытки отключить социальную инфраструктуру от газа или нажиться на ситуации мы будем жестко устранять", - добавил Шмыгаль.

Дополнение

Перед стартом отопительного сезона участники энергорынка били тревогу: многие ТЭС останавливают свою работу, в стране катастрофически не хватает угля. Михаил Волынец, нардеп, председатель "Независимого профсоюза горняков Украины" еще в августе отмечал, что "запасов угля сейчас на складах 850 тысяч тонн, это критически мало. Нужно хотя бы 3 млн тонн".

Проблемы с недостаточным количеством угля возникают не первый год. Даже в начале текущего года власти приходилось оперативно искать новые поставки. Одна из ключевых причин, почему так происходит - Украина после начала блокады Донбасса в 2017 году потеряла стабильные поставки энергетического угля в необходимом объеме. Импорт же существенно дорожает.

В экспертных кругах не исключают, что к вопросу могут "подключить" СНБО. Об этом говорил недавно и Президент Владимир Зеленский. "Вопрос поставок угля, которого не хватает, этот вопрос также будет подниматься на заседаниях СНБО", - сказал Глава государства во время пресс-конференции в Трускавце.

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