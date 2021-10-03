Надра та контрабанда: Зеленський розповів про теми, по яких працюватиме РНБО

Цитата

“Запрацював орган ( РНБО — ред.) і виглядає достатньо потужним органом і дійсно так виглядає, що начебто...а що вони собі дозволяють? На місце ставимо зрадників держави, от що вони собі дозволяють”, — сказав Зеленський.

Деталі

На запитання чи будуть санкції проти олігархів або медіа, Зеленський відповів: “Ні, наскільки мені відомо сьогодні, ні. Але РНБО постійно працює, там є багато питань щодо надр, є питання стосовно того, що не весь список приходив з Кабміну щодо злочинців, там було навіть декілька помилок. Виправляються помилки, вони вже виправлені і додається цей список. Знаю, що не дотиснули тематику з контрабандою, тому що було поставлене завдання — два тижні доопрацювати. Це буде в кінці цього тижні. Повинні показати результати”.

За його словами, також буде підійматися питання щодо постачання вугілля.

“Питання постачання вугілля, якого не вистачає, це питання також буде підійматися на засіданнях РНБО. Важливо всім нам прожити опалювальний період й гідно його пройти попри всі ризики”, — додав Зеленський.

Доповнення

РНБО почала працювати у “турборежимі” з початку лютого. Вона вже ввела санкції проти низки осіб, у тому числі українських політиків, іноземців, контрабандистів, “ворів в законі”.

Нагадаємо, в Україні заблоковано активи всіх 174 “контрабандних компаній”, стосовно яких запровадила санкції Рада національної безпеки та оборони (РНБО).



Президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони України ухвалила рішення щодо запровадження персональних санкцій щодо осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.

Так, РНБО ухвалила новий пакет санкцій проти контрабандистів. Санкції застосовуються до 12 осіб.