Зеленський про підсумки РНБО: санкції "прилетіли" до понад 500 злодіїв у законі та 111 іноземців

Цитата:

"Після ухвалення закону про ворів в законі, Стратегії боротьби з організованою злочинністю та дев’яти місяців роботи застосовано персональні санкції проти 557 ворів в законі, відомих наразі у світі. Більшість з них зараз знаходиться не в Україні. А кількість тих, хто перебуває в Україні на волі, зменшилась вдвічі — з 34 до 17 осіб“, - сказав Зеленський.

Зі слів Глави держави, до всіх цих осіб застосовані: блокування активів, заборона в’їзду на територію України, відмова у наданні або скасуванні візи, посвідки на тимчасове чи постійне проживання, дозволу на імміграцію, відмова у продовженні строку перебування в Україні, неможливість набуття ними громадянства України та примусове видворення.

"Те ж саме стосується й іншої ланки цього світу — лідерів злочинних угруповань, так званих “кримінальних авторитетів”. Ми — гостинна країна, але не для 111 іноземців. Це — кримінальні авторитети, до яких сьогодні застосовано такий самий пакет санкцій. Ми не кажемо вам “до побачення”, ми кажемо “прощавайте”, — додав Президент.

Доповнення

РНБО почала працювати у "турборежимі" з початку лютого. Вона вже ввела санкції проти низки осіб, у тому числі українських політиків, іноземців, контрабандистів.

Щодо останніх, то Президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони України ухвалила рішення щодо запровадження персональних санкцій щодо осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.

Згодом РНБО ухвалила новий пакет санкцій проти контрабандистів. Санкції застосовуються до 12 осіб.

Як повідомляв раніше УНН, Рада національної безпеки і оборони України готує пакет санкцій стосовно 5 чинних народних депутатів України.