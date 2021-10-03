Надра и контрабанда: Зеленский рассказал о темах, по которым будет работать СНБО

Цитата

“Заработал орган (СНБО — ред.) и выглядит достаточно мощным органом и действительно выглядит так, как будто... а что они себе позволяют? На место ставим предателей государства, вот что они себе позволяют”, — сказал Зеленский.

Детали

На вопрос будут ли санкции против олигархов или медиа, Зеленский ответил: “Нет, насколько мне известно сегодня, нет. Но СНБО постоянно работает, там есть много вопросов недр, вопрос о том, что не весь список приходил из Кабмина в отношении преступников, там было даже несколько ошибок. Исправляются ошибки, они уже исправлены и добавляется этот список. Знаю, что не дожали тематику с контрабандой, так как была поставлена задача — две недели доработать. Это будет в конце этой неделе. Должны показать результаты”.

По его словам, также будет подниматься вопрос о поставках угля.

“Вопрос поставок угля, которого не хватает, этот вопрос также будет подниматься на заседаниях СНБО. Важно всем нам прожить отопительный период и достойно его пройти на все риски”, — добавил Зеленский.

Дополнение

СНБО начала работать в “турборежиме” с начала февраля. Она уже ввела санкции против ряда лиц, в том числе украинских политиков, иностранцев, контрабандистов, “воров в законе”.

Напомним, в Украине заблокировано активы всех 174 “контрабандных компаний”, в отношении которых ввел санкции Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).



Президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о введении персональных санкций в отношении лиц, которых можно назвать “топ-десяткой украинской контрабанды”.

Так, СНБО принял новый пакет санкций против контрабандистов. Санкции применяются до 12 человек.