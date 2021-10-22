"Київтеплоенерго" заявляє про можливі віялові відключення електрики
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У "Київтеплоенерго" заявили, що подорожчання газу та недостатні запаси вугілля на теплоелектростанціях можуть призвести до віялових відключень електроенергії. Про пише УНН з посиланням на заяву КП.
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“В умовах низьких запасів вугілля на українських електростанціях стають можливими загрози застосування у зимовий період графіків обмеження споживання електроенергії”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зокрема, “Київтеплоенерго” відзначає, що через стрімке зростання цін на блакитне паливо газові теплоелектроцентралі стали неконкурентоспроможними: ринкова ціна електрики не покриває вартості палива для виробництва електроенергії на газових ТЕЦ.
“Співвідношення вартості вугілля та газу, які є основною сировиною для виробництва електроенергії, зараз складає 1:5. Навіть з урахуванням вищої ефективності газових ТЕЦ, собівартість "газової“ електроенергії наразі втричі перевищує собівартість "вугільної“. Це призвело до розбалансування ринку електроенергії та втрати конкурентоздатності усієї газової генерації в Україні”, — йдеться у їх заяві.
Доповнення
Перед стартом опалювального сезону учасники енергоринку били на сполох: багато ТЕС зупиняють свою роботу, в країні катастрофічно не вистачає вугілля. Михайло Волинець, нардеп, голова "Незалежної профспілки гірників України" ще у серпні зазначав, що "запасів вугілля зараз на складах 850 тисяч тонн, це критично мало. Потрібно хоча б 3 млн тонн".
Не побільшало цих запасів і з початком жовтня.
Проблеми з недостатньою кількістю вугілля виникають не перший рік. Навіть на початку поточного року, владі доводилося оперативно шукати нові поставки. Одна з ключових причин чому так відбувається - Україна після початку блокади Донбасу в 2017 році втратила стабільні поставки енергетичного вугілля в необхідному обсязі. А імпорт істотно дорожчає.
В експертних колах не виключають, що до питання можуть "підключити" РНБО. На цьому наголошував нещодавно і Президент Володимир Зеленський. "Питання постачання вугілля, якого не вистачає, це питання також буде підійматися на засіданнях РНБО", - говорив Глава держави під час пресконференції у Трускавці.