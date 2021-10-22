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"Киевтеплоэнерго" заявляет о возможных веерных отключениях электричества

Киев • УНН

 • 25549 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. В "Киевтеплоэнерго" заявили, что подорожание газа и недостаточные запасы угля на теплоэлектростанциях могут привести к веерным отключениям электроэнергии. О пишет УНН со ссылкой на заявление КП.

"Киевтеплоэнерго" заявляет о возможных веерных отключениях электричества

Цитата:

"В условиях низких запасов угля на украинских электростанциях становятся возможными угрозы применения в зимний период графиков ограничения потребления электроэнергии", - говорится в сообщении.

Детали

В частности, "Киевтеплоэнерго" отмечает, что из-за стремительного роста цен на голубое топливо газовые теплоэлектроцентрали стали неконкурентоспособными: рыночная цена электричества не покрывает стоимости топлива для производства электроэнергии на газовых ТЭЦ.

"Соотношение стоимости угля и газа, которые являются основным сырьем для производства электроэнергии, сейчас составляет 1:5. Даже с учетом высокой эффективности газовых ТЭЦ, себестоимость "газовой" электроэнергии пока втрое превышает себестоимость "угольной". Это привело к разбалансировке рынка электроэнергии и потери конкурентоспособности всей газовой генерации в Украине", - говорится в их заявлении.

Дополнение

Перед стартом отопительного сезона участники энергорынка били тревогу: многие ТЭС останавливают свою работу, в стране катастрофически не хватает угля. Михаил Волынец, нардеп, председатель "Независимого профсоюза горняков Украины" еще в августе отмечал, что "запасов угля сейчас на складах 850 тысяч тонн, это критически мало. Нужно хотя бы 3 млн тонн".

Не стало больше этих запасов и с началом октября.

Проблемы с недостаточным количеством угля возникают не первый год. Даже в начале текущего года власти приходилось оперативно искать новые поставки. Одна из ключевых причин, почему так происходит - Украина после начала блокады Донбасса в 2017 году потеряла стабильные поставки энергетического угля в необходимом объеме. Импорт же существенно дорожает.

В экспертных кругах не исключают, что к вопросу могут "подключить" СНБО. Об этом говорил недавно и президент Владимир Зеленский. "Вопрос поставок угля, которого не хватает, этот вопрос также будет подниматься на заседаниях СНБО", - говорил Глава государства во время пресс-конференции в Трускавце.

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