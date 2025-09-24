У Рівному 16-річна дівчина загинула, стрибнувши з вікна гуртожитку, розпочато розслідування - поліція

У Рівному правоохоронці встановлюють обставини загибелі 16-річної дівчини, яка викинулася з вікна. Про це повідомили у поліції Рівненщини, пише УНН.

Деталі

Тіло дівчини виявили біля одного з гуртожитків Рівного. Поліція отримала відповідне повідомлення сьогодні, 24 вересня близько 19:15.

Поліція правоохоронці встановили, що 16-річна рівнянка стрибнула із одного з поверхів будівлі. Від отриманих травм вона загинула.

За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство із відміткою самогубство). Обставини трагедії встановлюють поліцейські - зазначили в поліції.

