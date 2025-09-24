У Рівному 16-річна дівчина загинула, стрибнувши з вікна гуртожитку, розпочато розслідування - поліція

$41.380.00
18:42
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
14:27
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі
24 вересня, 11:04
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
На Донеччині росіяни розстріляли сім'ю цивільних і захопили в заручники дитину - військові 24 вересня, 09:57
Трамп перекладає відповідальність за війну в Україні на Європу та НАТО - The Telegraph 24 вересня, 10:22
Угорщина не збирається відмовлятися від російської нафти, навіть якщо Трамп попросить 24 вересня, 10:41
російські війська атакували навчальний підрозділ ЗСУ двома ракетами "Іскандер": деталі 24 вересня, 12:46
Зеленського підштовхують до повернення земель, які Україна не відвоювала влітку 2023 - CNN 13:41
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики 24 вересня, 11:04
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось 24 вересня, 09:04
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому 24 вересня, 08:38
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 35972 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митців 24 вересня, 05:30
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактика 24 вересня, 05:16
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Денис Прокопенко
Ігор Клименко
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Іран
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови 23 вересня, 12:00
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду 22 вересня, 11:26
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США 22 вересня, 10:56
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда 22 вересня, 05:42
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними 19 вересня, 16:00
The Guardian
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Fox News
E-6 Mercury

У Рівному 16-річна дівчина загинула, стрибнувши з вікна гуртожитку, розпочато розслідування - поліція

Київ • УНН

 • 66 перегляди

У Рівному 16-річна дівчина вистрибнула з вікна гуртожитку та загинула. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства з відміткою самогубство.

У Рівному 16-річна дівчина загинула, стрибнувши з вікна гуртожитку, розпочато розслідування - поліція

У Рівному правоохоронці встановлюють обставини загибелі 16-річної дівчини, яка викинулася з вікна. Про це повідомили у поліції Рівненщини, пише УНН.

Деталі

Тіло дівчини виявили біля одного з гуртожитків Рівного. Поліція отримала відповідне повідомлення сьогодні, 24 вересня близько 19:15.

Поліція правоохоронці встановили, що 16-річна рівнянка стрибнула із одного з поверхів будівлі. Від отриманих травм вона загинула.

Голий чоловік вистрибнув з 5 поверху гуртожитку в Ірпені: що відомо 19.09.24, 09:42 • 12839 переглядiв

За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство із відміткою самогубство). Обставини трагедії встановлюють поліцейські 

- зазначили в поліції.

У центрі Києва задушили жінку та її 14-річну доньку. Співмешканець загиблої вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна11.09.25, 19:24 • 4025 переглядiв

Павло Зінченко

