18:42
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
14:27
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
В Ровно 16-летняя девушка погибла, спрыгнув из окна общежития, начато расследование - полиция

Киев • УНН

 976 просмотра

В Ровно 16-летняя девушка выпрыгнула из окна общежития и погибла. Полиция начала досудебное расследование по факту умышленного убийства с отметкой самоубийство.

В Ровно 16-летняя девушка погибла, спрыгнув из окна общежития, начато расследование - полиция

В Ровно правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 16-летней девушки, которая выбросилась из окна. Об этом сообщили в полиции Ровенской области, пишет УНН.

Детали

Тело девушки обнаружили возле одного из общежитий Ровно. Полиция получила соответствующее сообщение сегодня, 24 сентября около 19:15.

Полиция правоохранители установили, что 16-летняя жительница Ровно прыгнула с одного из этажей здания. От полученных травм она погибла.

Голый мужчина выпрыгнул с 5 этажа общежития в Ирпене: что известно19.09.24, 09:42 • 12847 просмотров

По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство с отметкой самоубийство). Обстоятельства трагедии устанавливают полицейские

- отметили в полиции.

В центре Киева задушили женщину и ее 14-летнюю дочь. Сожитель погибшей совершил самоубийство, выпрыгнув из окна11.09.25, 19:24 • 4041 просмотр

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Ровно