В Ровно 16-летняя девушка погибла, спрыгнув из окна общежития, начато расследование - полиция
Киев • УНН
В Ровно 16-летняя девушка выпрыгнула из окна общежития и погибла. Полиция начала досудебное расследование по факту умышленного убийства с отметкой самоубийство.
В Ровно правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 16-летней девушки, которая выбросилась из окна. Об этом сообщили в полиции Ровенской области, пишет УНН.
Детали
Тело девушки обнаружили возле одного из общежитий Ровно. Полиция получила соответствующее сообщение сегодня, 24 сентября около 19:15.
Полиция правоохранители установили, что 16-летняя жительница Ровно прыгнула с одного из этажей здания. От полученных травм она погибла.
По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство с отметкой самоубийство). Обстоятельства трагедии устанавливают полицейские
