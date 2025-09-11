В центре Киева задушили женщину и ее 14-летнюю дочь. Сожитель погибшей совершил самоубийство, выпрыгнув из окна

$41.210.09
15:15 • 3540 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
14:55 • 11260 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
14:49 • 8114 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
14:33 • 6356 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
14:08 • 12876 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
12:34 • 12237 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 14411 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15 • 13296 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02 • 13400 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
11 сентября, 09:51 • 14332 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Крупнейший круизный лайнер Disney «столкнулся» с проблемами: первый рейс из Сингапура отложен11 сентября, 06:49 • 6450 просмотра
Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН11 сентября, 07:22 • 22973 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 21090 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 24307 просмотра
F-35 «не имеют смысла» в борьбе с дешевыми БПЛА: стоимость управляемой ракеты превышает затраты РФ на «шахед»13:02 • 4822 просмотра
публикации
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению14:55 • 11260 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
14:08 • 12876 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 24375 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 45384 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 105384 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Дональд Туск
Петер Сийярто
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Германия
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений14:57 • 2546 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 24375 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 21136 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 30623 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 95302 просмотра
MIM-104 Patriot
Хранитель
Шахед-136
YouTube
ЧатГПТ

В центре Киева задушили женщину и ее 14-летнюю дочь. Сожитель погибшей совершил самоубийство, выпрыгнув из окна

Киев • УНН

 • 798 просмотра

В Киеве обнаружили тела 38-летней женщины и ее 14-летней дочери со следами удушения в арендованной квартире. Сожитель женщины, 37-летний гражданин Азербайджана, 10 сентября совершил самоубийство.

В центре Киева задушили женщину и ее 14-летнюю дочь. Сожитель погибшей совершил самоубийство, выпрыгнув из окна

В Киеве расследуют убийство женщины и ее 14-летней дочери в Шевченковском районе столицы. Обе жертвы были найдены в квартире, которую они снимали, со следами удушения, пишет УНН со ссылкой на Киевскую прокуратуру.

Детали

Сообщается, что тела 38-летней киевлянки и ее 14-летней дочери обнаружили в арендованной квартире, где проживала семья. Это произошло в рамках проведенных первоочередных и неотложных следственных действий с участием руководителя Шевченковской окружной прокуратуры Яны Пижук.

Искать родных начала бабушка, которая не могла связаться с дочерью и внучкой. По состоянию на сейчас удалось установить, что причиной смерти женщин стало удушение.

На Винничине избрали меру пресечения мужчине, зарезавшему двух подростков11.09.25, 16:46 • 2272 просмотра

Расследование проводится по п.1 ч.2 ст. 115 УК Украины. Старшим группы прокуроров является заместитель руководителя Киевской городской прокуратуры Антон Ефимов 

- говорится в сообщении.

Кроме того, установлено, что в этой квартире проживал также сожитель убитой женщины – 37-летний гражданин Азербайджана, который 10 сентября совершил самоубийство, выпрыгнув из окна арендованной посуточно квартиры в центре Киева. Сейчас отрабатываются все версии событий.

В Киеве задержали 60-летнего рецидивиста за изнасилование и разбойные нападения на женщин09.09.25, 15:33 • 12461 просмотр

Павел Зинченко

КиевКриминал и ЧП
Азербайджан
Киев