В центре Киева задушили женщину и ее 14-летнюю дочь. Сожитель погибшей совершил самоубийство, выпрыгнув из окна
Киев • УНН
В Киеве обнаружили тела 38-летней женщины и ее 14-летней дочери со следами удушения в арендованной квартире. Сожитель женщины, 37-летний гражданин Азербайджана, 10 сентября совершил самоубийство.
В Киеве расследуют убийство женщины и ее 14-летней дочери в Шевченковском районе столицы. Обе жертвы были найдены в квартире, которую они снимали, со следами удушения, пишет УНН со ссылкой на Киевскую прокуратуру.
Детали
Сообщается, что тела 38-летней киевлянки и ее 14-летней дочери обнаружили в арендованной квартире, где проживала семья. Это произошло в рамках проведенных первоочередных и неотложных следственных действий с участием руководителя Шевченковской окружной прокуратуры Яны Пижук.
Искать родных начала бабушка, которая не могла связаться с дочерью и внучкой. По состоянию на сейчас удалось установить, что причиной смерти женщин стало удушение.
Расследование проводится по п.1 ч.2 ст. 115 УК Украины. Старшим группы прокуроров является заместитель руководителя Киевской городской прокуратуры Антон Ефимов
Кроме того, установлено, что в этой квартире проживал также сожитель убитой женщины – 37-летний гражданин Азербайджана, который 10 сентября совершил самоубийство, выпрыгнув из окна арендованной посуточно квартиры в центре Киева. Сейчас отрабатываются все версии событий.
