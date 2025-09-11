В центре Киева задушили женщину и ее 14-летнюю дочь. Сожитель погибшей совершил самоубийство, выпрыгнув из окна

В Киеве расследуют убийство женщины и ее 14-летней дочери в Шевченковском районе столицы. Обе жертвы были найдены в квартире, которую они снимали, со следами удушения, пишет УНН со ссылкой на Киевскую прокуратуру.

Сообщается, что тела 38-летней киевлянки и ее 14-летней дочери обнаружили в арендованной квартире, где проживала семья. Это произошло в рамках проведенных первоочередных и неотложных следственных действий с участием руководителя Шевченковской окружной прокуратуры Яны Пижук.

Искать родных начала бабушка, которая не могла связаться с дочерью и внучкой. По состоянию на сейчас удалось установить, что причиной смерти женщин стало удушение.

Расследование проводится по п.1 ч.2 ст. 115 УК Украины. Старшим группы прокуроров является заместитель руководителя Киевской городской прокуратуры Антон Ефимов - говорится в сообщении.

Кроме того, установлено, что в этой квартире проживал также сожитель убитой женщины – 37-летний гражданин Азербайджана, который 10 сентября совершил самоубийство, выпрыгнув из окна арендованной посуточно квартиры в центре Киева. Сейчас отрабатываются все версии событий.

