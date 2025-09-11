$41.210.09
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностью
На Винничине избрали меру пресечения мужчине, зарезавшему двух подростков

Киев • УНН

 • 838 просмотра

Винницкий городской суд избрал подозреваемому в убийстве двух учеников меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога. Следствие рассматривает конфликт между экс-преподавателем и одним из потерпевших как основную версию.

На Винничине избрали меру пресечения мужчине, зарезавшему двух подростков

В Винницкой области суд избрал подозреваемому в убийстве двух учеников меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога, сообщили в Национальной полиции Украины, пишет УНН.

Детали

Сегодня Винницкий городской суд, рассмотрев материалы производства, избрал подозреваемому меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей сроком на 60 суток

- сообщили в Национальной полиции.

Суд отметил, что среди основных версий следствие рассматривает возможный конфликт между экс-преподавателем и одним из потерпевших. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Дополнение

В городе Шаргород Жмеринского района Винницкой области возле городской больницы были обнаружены тела двух подростков с многочисленными ножевыми ранениями. Об инциденте правоохранителям сообщил местный житель утром 10 сентября. Погибшими оказались ученики 10-го и 11-го классов одной из школ Шаргородской территориальной общины.

Городской голова Шаргорода назвал произошедшее большой трагедией и призвал всех жителей, имеющих какую-либо информацию, содействовать следствию и сообщать данные в правоохранительные органы.

Правоохранители оперативно установили личность предполагаемого преступника и задержали его. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.

По факту двойного убийства открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("умышленное убийство").

Павел Зинченко

