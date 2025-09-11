На Винничине избрали меру пресечения мужчине, зарезавшему двух подростков
Киев • УНН
Винницкий городской суд избрал подозреваемому в убийстве двух учеников меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога. Следствие рассматривает конфликт между экс-преподавателем и одним из потерпевших как основную версию.
В Винницкой области суд избрал подозреваемому в убийстве двух учеников меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога, сообщили в Национальной полиции Украины, пишет УНН.
Детали
Сегодня Винницкий городской суд, рассмотрев материалы производства, избрал подозреваемому меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей сроком на 60 суток
Суд отметил, что среди основных версий следствие рассматривает возможный конфликт между экс-преподавателем и одним из потерпевших. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Дополнение
В городе Шаргород Жмеринского района Винницкой области возле городской больницы были обнаружены тела двух подростков с многочисленными ножевыми ранениями. Об инциденте правоохранителям сообщил местный житель утром 10 сентября. Погибшими оказались ученики 10-го и 11-го классов одной из школ Шаргородской территориальной общины.
Городской голова Шаргорода назвал произошедшее большой трагедией и призвал всех жителей, имеющих какую-либо информацию, содействовать следствию и сообщать данные в правоохранительные органы.
Правоохранители оперативно установили личность предполагаемого преступника и задержали его. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.
По факту двойного убийства открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("умышленное убийство").