12:34 • 3810 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15 • 8812 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15 • 8794 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02 • 10230 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51 • 12266 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 12696 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
11 вересня, 07:11 • 18522 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
11 вересня, 05:01 • 40533 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 44958 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 100260 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
На Вінничині обрали запобіжний захід чоловіку, який зарізав двох підлітків

Київ • УНН

 212 перегляди

Вінницький міський суд обрав підозрюваному у вбивстві двох учнів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави. Слідство розглядає конфлікт між ексвикладачем та одним із потерпілих як основну версію.

На Вінничині обрали запобіжний захід чоловіку, який зарізав двох підлітків

У Вінницькій області суд обрав підозрюваному у вбивстві двох учнів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави, повідомили в Національній поліції України, пише УНН.

Деталі

Сьогодні Вінницький міський суд, розглянувши матеріали провадження, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою строком на 60 діб

- повідомили в Національній поліції.

Суд зазначив, що серед основних версій слідство розглядає можливий конфлікт між ексвикладачем та одним із потерпілих. Наразі триває досудове розслідування.

Доповнення

У місті Шаргород Жмеринського району Вінницької області біля міської лікарні було виявлено тіла двох підлітків із численними ножовими пораненнями. Про інцидент правоохоронців повідомив місцевий мешканець уранці 10 вересня. Загиблими виявилися учні 10-го та 11-го класів однієї зі шкіл Шаргородської територіальної громади.

Міський голова Шаргорода назвав подію великою трагедією та закликав усіх мешканців, які мають будь-яку інформацію, сприяти слідству й повідомляти дані до правоохоронних органів.

Правоохоронці оперативно встановила особу ймовірного злочинця та затримала його. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини події.

За фактом подвійного вбивства відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України ("умисне вбивство").

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Вінницька область
Україна