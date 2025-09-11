На Вінничині обрали запобіжний захід чоловіку, який зарізав двох підлітків
Київ • УНН
Вінницький міський суд обрав підозрюваному у вбивстві двох учнів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави. Слідство розглядає конфлікт між ексвикладачем та одним із потерпілих як основну версію.
У Вінницькій області суд обрав підозрюваному у вбивстві двох учнів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави, повідомили в Національній поліції України, пише УНН.
Деталі
Сьогодні Вінницький міський суд, розглянувши матеріали провадження, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою строком на 60 діб
Суд зазначив, що серед основних версій слідство розглядає можливий конфлікт між ексвикладачем та одним із потерпілих. Наразі триває досудове розслідування.
Доповнення
У місті Шаргород Жмеринського району Вінницької області біля міської лікарні було виявлено тіла двох підлітків із численними ножовими пораненнями. Про інцидент правоохоронців повідомив місцевий мешканець уранці 10 вересня. Загиблими виявилися учні 10-го та 11-го класів однієї зі шкіл Шаргородської територіальної громади.
Міський голова Шаргорода назвав подію великою трагедією та закликав усіх мешканців, які мають будь-яку інформацію, сприяти слідству й повідомляти дані до правоохоронних органів.
Правоохоронці оперативно встановила особу ймовірного злочинця та затримала його. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини події.
За фактом подвійного вбивства відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України ("умисне вбивство").