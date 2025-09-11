У центрі Києва задушили жінку та її 14-річну доньку. Співмешканець загиблої вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна

У Києві розслідують вбивство жінки та її 14-річної доньки у Шевченківському районі столиці. Обох жертв було знайдено в квартирі, яку вони знімали, зі слідами удушення, пише УНН з посиланням на Київську прокуратуру.

Деталі

Повідомляється, що тіла 38-річної киянки та її 14-річної доньки виявили в орендованій квартирі, де мешкала родина. Це сталося в рамках проведених першочергових та невідкладних слідчих дій за участі керівника Шевченківської окружної прокуратури Яни Пижук.

Шукати рідних почала бабуся, яка не могла зв’язатися з донькою та онучкою. Станом на зараз вдалося встановити, що причиною смерті жінок стало удушення.

Розслідування проводиться за п.1 ч.2 ст. 115 КК України. Старшим групи прокурорів є заступник керівника Київської міської прокуратури Антон Єфімов - говориться у повідомленні.

Крім того, встановлено, що у цій квартирі проживав також співмешканець вбитої жінки – 37-річний громадянин Азербайджану, який 10 вересня вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна орендованої подобово квартири в центрі Києва. Наразі відпрацьовуються усі версії подій.

