У центрі Києва задушили жінку та її 14-річну доньку. Співмешканець загиблої вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна
У Києві виявили тіла 38-річної жінки та її 14-річної доньки зі слідами удушення в орендованій квартирі. Співмешканець жінки, 37-річний громадянин Азербайджану, 10 вересня вчинив самогубство.
У Києві розслідують вбивство жінки та її 14-річної доньки у Шевченківському районі столиці. Обох жертв було знайдено в квартирі, яку вони знімали, зі слідами удушення, пише УНН з посиланням на Київську прокуратуру.
Деталі
Повідомляється, що тіла 38-річної киянки та її 14-річної доньки виявили в орендованій квартирі, де мешкала родина. Це сталося в рамках проведених першочергових та невідкладних слідчих дій за участі керівника Шевченківської окружної прокуратури Яни Пижук.
Шукати рідних почала бабуся, яка не могла зв’язатися з донькою та онучкою. Станом на зараз вдалося встановити, що причиною смерті жінок стало удушення.
Розслідування проводиться за п.1 ч.2 ст. 115 КК України. Старшим групи прокурорів є заступник керівника Київської міської прокуратури Антон Єфімов
Крім того, встановлено, що у цій квартирі проживав також співмешканець вбитої жінки – 37-річний громадянин Азербайджану, який 10 вересня вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна орендованої подобово квартири в центрі Києва. Наразі відпрацьовуються усі версії подій.
