15:15
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
14:55
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
14:49
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
14:33
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
14:08
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
12:34
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
11 вересня, 09:51
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
У центрі Києва задушили жінку та її 14-річну доньку. Співмешканець загиблої вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна

Київ • УНН

 • 830 перегляди

У Києві виявили тіла 38-річної жінки та її 14-річної доньки зі слідами удушення в орендованій квартирі. Співмешканець жінки, 37-річний громадянин Азербайджану, 10 вересня вчинив самогубство.

У центрі Києва задушили жінку та її 14-річну доньку. Співмешканець загиблої вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна

У Києві розслідують вбивство жінки та її 14-річної доньки у Шевченківському районі столиці. Обох жертв було знайдено в квартирі, яку вони знімали, зі слідами удушення, пише УНН з посиланням на Київську прокуратуру.

Деталі

Повідомляється, що тіла 38-річної киянки та її 14-річної доньки виявили в орендованій квартирі, де мешкала родина. Це сталося в рамках проведених першочергових та невідкладних слідчих дій за участі керівника Шевченківської окружної прокуратури Яни Пижук.

Шукати рідних почала бабуся, яка не могла зв’язатися з донькою та онучкою. Станом на зараз вдалося встановити, що причиною смерті жінок стало удушення.

Розслідування проводиться за п.1 ч.2 ст. 115 КК України. Старшим групи прокурорів є заступник керівника Київської міської прокуратури Антон Єфімов 

- говориться у повідомленні.

Крім того, встановлено, що у цій квартирі проживав також співмешканець вбитої жінки – 37-річний громадянин Азербайджану, який 10 вересня вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна орендованої подобово квартири в центрі Києва. Наразі відпрацьовуються усі версії подій.

Кримінал та НП
