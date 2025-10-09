У рф авто каршерингу врізалось у натовп людей на зупинці, а потім в’їхало у кіоск
Київ • УНН
У Новосибірську автомобіль каршерингу врізався в натовп людей на зупинці, а потім в'їхав у кіоск. Серед шести постраждалих є дитина у тяжкому стані, водій був п'яний.
У російському новосибірську автомобіль каршерингу врізався у натовп людей на зупинці, а потім в’їхав у кіоск. Серед постраждалих є дитина, пише УНН з посиланням на росЗМІ.
За словами очевидців, автомобіль рухався з великою швидкістю. Водій збив 6 людей і не зупиняючись влетів у кіоск. Усіх постраждалих госпіталізовано до найближчих лікарень. Серед них дитина, вона перебуває у тяжкому стані
За інформацією російської ДАІ, водій п'яний, що власне і стало причиною аварії.
