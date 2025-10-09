В рф авто каршеринга врезалось в толпу людей на остановке, а затем въехало в киоск
Киев • УНН
В Новосибирске автомобиль каршеринга врезался в толпу людей на остановке, а затем въехал в киоск. Среди шести пострадавших есть ребенок в тяжелом состоянии, водитель был пьян.
В российском Новосибирске автомобиль каршеринга врезался в толпу людей на остановке, а затем въехал в киоск. Среди пострадавших есть ребенок, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
По словам очевидцев, автомобиль двигался с большой скоростью. Водитель сбил 6 человек и не останавливаясь влетел в киоск. Все пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы. Среди них ребенок, он находится в тяжелом состоянии
По информации российской ГАИ, водитель пьян, что собственно и стало причиной аварии.
