В рф авто каршеринга врезалось в толпу людей на остановке, а затем въехало в киоск

$41.400.09
48.140.04
ukenru
14:03 • 14543 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 23380 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 41411 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 42740 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 25549 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 21653 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 37363 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17281 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 16014 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 17158 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярные новости
Рада одобрила решение Президента о направлении подразделений ВСУ в другие страны9 октября, 08:47 • 8076 просмотра
Офис Генпрокурора дал разъяснения относительно обысков, проведенных НАБУ у двух прокуроров9 октября, 10:45 • 5654 просмотра
В Украине с 1 ноября запустят новую систему разрешений на международные перевозки грузов - МинразвитияPhoto9 октября, 11:44 • 2906 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 28029 просмотра
Правоохранители нашли тело мужчины, семья которого была обнаружена мертвой в водоеме на Полтавщине15:43 • 7750 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 28326 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 41432 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 42758 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 37372 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 69759 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Прокудин Александр Сергеевич
Виталий Кличко
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Сектор Газа
Египет
Израиль
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 28326 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 17273 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 31970 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 48828 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 62612 просмотра
Актуальное
Хранитель
ЧатГПТ
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

В рф авто каршеринга врезалось в толпу людей на остановке, а затем въехало в киоск

Киев • УНН

 • 846 просмотра

В Новосибирске автомобиль каршеринга врезался в толпу людей на остановке, а затем въехал в киоск. Среди шести пострадавших есть ребенок в тяжелом состоянии, водитель был пьян.

В рф авто каршеринга врезалось в толпу людей на остановке, а затем въехало в киоск

В российском Новосибирске автомобиль каршеринга врезался в толпу людей на остановке, а затем въехал в киоск. Среди пострадавших есть ребенок, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

По словам очевидцев, автомобиль двигался с большой скоростью. Водитель сбил 6 человек и не останавливаясь влетел в киоск. Все пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы. Среди них ребенок, он находится в тяжелом состоянии 

- говорится в сообщении.

По информации российской ГАИ, водитель пьян, что собственно и стало причиной аварии.

Дополнение

В результате аварии на автомагистрали в Словении погибли пять иностранцев, предварительно четверо из них – граждане Украины.

Около 11 часов утра на автомагистрали вблизи выезда Slovenske Konjice в направлении Любляны произошло дорожно-транспортное происшествие. Сначала полиция Целье сообщила о четырех погибших в ДТП и еще двух пострадавших, но впоследствии Генеральная полиция уточнила, что погиб еще пятый участник ДТП. Все они были иностранными гражданами 

- пишет издание.

В Наро-Фоминском округе Подмосковья российский военный грузовик КАМАЗ столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем Volkswagen. В результате инцидента погибли два человека, находившиеся в легковушке.

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
Volkswagen
Словения