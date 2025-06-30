російська військова вантажівка під москвою вбила двох людей у ДТП
Київ • УНН
У Наро-Фомінському окрузі підмосков'я російська військова вантажівка КАМАЗ зіткнулася лоб у лоб з легковим автомобілем Volkswagen. Внаслідок інциденту загинули двоє людей, що знаходилися у легковику.
У росії військова вантажівка зіткнулася з легковиком у Підмосков'ї. Обидва транспортні засоби здійснили лобове зіткнення. Вантажівка притисла седан, і той протаранив відбійник. Загинули двоє людей. Про це повідомляє УНН з посилання на росЗМІ.
Деталі
Повідомляється, що ДТП сталося в Наро-Фомінському окрузі. КАМАЗ зіткнувся з "Фольксвагеном" майже лоб у лоб. Попередньо легкове авто виїжджало на дорогу і водій не помітив вантажівку.
Двоє людей із "Фольксвагена" загинули, водій вантажівки не постраждав.
В росії автобус з пораненими військовими потрапив у ДТП, є загиблі 14.12.24, 16:05 • 23398 переглядiв