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російська військова вантажівка під москвою вбила двох людей у ДТП

Київ • УНН

 • 120 перегляди

У Наро-Фомінському окрузі підмосков'я російська військова вантажівка КАМАЗ зіткнулася лоб у лоб з легковим автомобілем Volkswagen. Внаслідок інциденту загинули двоє людей, що знаходилися у легковику.

російська військова вантажівка під москвою вбила двох людей у ДТП

У росії військова вантажівка зіткнулася з легковиком у Підмосков'ї. Обидва транспортні засоби здійснили лобове зіткнення. Вантажівка притисла седан, і той протаранив відбійник. Загинули двоє людей. Про це повідомляє УНН з посилання на росЗМІ.

Деталі 

Повідомляється, що ДТП сталося в Наро-Фомінському окрузі. КАМАЗ зіткнувся з "Фольксвагеном" майже лоб у лоб. Попередньо легкове авто виїжджало на дорогу і водій не помітив вантажівку.

Двоє людей із "Фольксвагена" загинули, водій вантажівки не постраждав.

В росії автобус з пораненими військовими потрапив у ДТП, є загиблі 14.12.24, 16:05 • 23398 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

Кримінал та НПНовини Світу
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