російська військова вантажівка під москвою вбила двох людей у ДТП

У росії військова вантажівка зіткнулася з легковиком у Підмосков'ї. Обидва транспортні засоби здійснили лобове зіткнення. Вантажівка притисла седан, і той протаранив відбійник. Загинули двоє людей. Про це повідомляє УНН з посилання на росЗМІ.

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Повідомляється, що ДТП сталося в Наро-Фомінському окрузі. КАМАЗ зіткнувся з "Фольксвагеном" майже лоб у лоб. Попередньо легкове авто виїжджало на дорогу і водій не помітив вантажівку.

Двоє людей із "Фольксвагена" загинули, водій вантажівки не постраждав.

В росії автобус з пораненими військовими потрапив у ДТП, є загиблі