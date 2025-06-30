российский военный грузовик насмерть сбил двух человек в ДТП под москвой
Киев • УНН
В наро-фоминском округе подмосковья российский военный грузовик КАМАЗ столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем Volkswagen. В результате инцидента погибли два человека, находившиеся в легковушке.
В россии военный грузовик столкнулся с легковым автомобилем в подмосковье. Оба транспортных средства совершили лобовое столкновение. Грузовик прижал седан, и тот протаранил отбойник. Погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Сообщается, что ДТП произошло в наро-фоминском округе. КАМАЗ столкнулся с "Фольксвагеном" почти лоб в лоб. Предположительно, легковой автомобиль выезжал на дорогу, и водитель не заметил грузовик.
Два человека из "Фольксвагена" погибли, водитель грузовика не пострадал.
В россии автобус с ранеными военными попал в ДТП, есть погибшие14.12.24, 16:05 • 23398 просмотров