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В россии автобус с ранеными военными попал в ДТП, есть погибшие

В россии автобус с ранеными военными попал в ДТП, есть погибшие

Киев  •  УНН

 • 355 просмотра

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На трассе «Воронеж-Луганск» автобус с ранеными российскими военными столкнулся с грузовиком «УРАЛ». В результате аварии погибло 5 человек, еще 46 военных получили ранения.

В воронежской области произошла авария, в которой автобус с ранеными на войне против Украины российскими военными столкнулся с грузовиком "УРАЛ", который также перевозил военных. Об этом сообщают источники ASTRA в местных экстренных службах и очевидцы, передает УНН

Детали

ДТП произошло поздно вечером 13 декабря, около 23:00, на трассе "Воронеж-Луганск" в Каменском районе Воронежской области. По информации, автобус перевозил военных, которые получили ранения во время войны против Украины, а "УРАЛ" осуществлял встречное движение.

В результате лобового столкновения погибли оба водителя, один раненый военнослужащий из автобуса и еще двое военных, которые находились в "УРАЛЕ". Еще 46 российских военных получили ранения различной степени тяжести.

Информация об аварии появилась в местных пабликах, но официальные лица пока не комментировали произошедшее.

Напомним,

За минувшие сутки российские захватчики потеряли 1040 военных на фронте. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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