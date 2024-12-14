В россии автобус с ранеными военными попал в ДТП, есть погибшие
Киев • УНН
На трассе «Воронеж-Луганск» автобус с ранеными российскими военными столкнулся с грузовиком «УРАЛ». В результате аварии погибло 5 человек, еще 46 военных получили ранения.
В воронежской области произошла авария, в которой автобус с ранеными на войне против Украины российскими военными столкнулся с грузовиком "УРАЛ", который также перевозил военных. Об этом сообщают источники ASTRA в местных экстренных службах и очевидцы, передает УНН.
Детали
ДТП произошло поздно вечером 13 декабря, около 23:00, на трассе "Воронеж-Луганск" в Каменском районе Воронежской области. По информации, автобус перевозил военных, которые получили ранения во время войны против Украины, а "УРАЛ" осуществлял встречное движение.
В результате лобового столкновения погибли оба водителя, один раненый военнослужащий из автобуса и еще двое военных, которые находились в "УРАЛЕ". Еще 46 российских военных получили ранения различной степени тяжести.
Информация об аварии появилась в местных пабликах, но официальные лица пока не комментировали произошедшее.
Напомним,
За минувшие сутки российские захватчики потеряли 1040 военных на фронте.