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У Раді запускають звільнення Галущенка? Яка причина та що кажуть у міністерстві

У Раді запускають звільнення Галущенка? Яка причина та що кажуть у міністерстві

Київ • УНН

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Депутати від "Голосу" готують постанову про звільнення Германа Галущенка через системну корупцію та конфлікт з Інною Совсун. Міністр звинуватив депутатку у "поливанні брудом" енергетики через її заяви щодо ХАЕС.

Народні депутати від фракції "Голос", до яких долучилися нардепи від інших фракцій, планують зареєструвати постанову про звільнення з посади міністра енергетики Германа Галущенка через системну корупцію у міністерстві, а також конфлікт із народною обраницею від "Голосу" Інною Совсун, що стався сьогодні,10 січня, під час години запитань до уряду в парламенті. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

"Парламент офіційно запускає процедуру звільнення міністра Галущенка. Моя колега та член енергетичного комітету Інна Совсун разом з народними депутатами з різних фракцій запускає реєстрацію постанови про звільнення міністра енергетики", - повідомив Железняк.

Нардеп назвав причини, за яких вимагають звільнення міністра:

системна корупція в енергетиці;

ігнорування викликів на засіданні парламенту та комітетів/ ТСК;

намагання протягнути корупційну схему "великого атомного будівництва";

провалена робота по захисту частини енергетичної інфраструктури;

абсолютна втрата будь-якої репутації серед партнерів;

відверта брехня та маніпуляції;

абсолютно неприйнятна поведінка міністра сьогодні під час години запитань до уряду.

"Наша фракція зробить все, щоб наступне засідання Парламент також почав роботу з доповіді поки що міністра Галущенка про корупцію в міністерстві, відповідно до рішення парламенту, яке він ігнорує вже кілька місяців", - додав Железняк.

Сама Совсун повідомила, що сьогодні в Раді на годині питань до уряду прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що добудова Хмельницької АЕС домовлена з американцями, на що вона заявила, що "ми як члени комітету енергетики отримали повідомлення від делегації Єврокомісії та Посольства США в Україні, які стурбовані, що в публічному просторі з'являється інформація, що вони ніби-то офіційно підтримують добудову ХАЕС. Насправді жодної підтримки з боку партнерів немає, і вони хотіли б в майбутньому уникнути таких маніпуляцій".

"Галущенко взяв слово, назвав представників Єврокомісії "клєрками середнього звєна" і заявив: "Інна, мені дуже шкода, що ви бігаєте по посольствах і поливаєте брудом нашу енергетику і нашу державу", - зазначила Совсун.

У Міністерстві енергетики відреагували на звинувачення нардепів, наголосивши, що "медіа спотворили зміст доповіді міністра енергетики, а у стенограмі засідання Верховної Ради чітко зафіксовано, що заява міністра не стосується слів посла ЄС в Україні".

"На жаль, питання будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС стало предметом маніпуляції, у тому числі зі сторони окремих опозиційних депутатів Верховної Ради та експертів. Зокрема, в рамках відповідних публічних обговорень було використано приватне листування дипломатів середньої ланки, не уповноважених на висловлення офіційної позиції ЄС чи держав-членів. Саме про це листування говорив міністр у своїй доповіді. Водночас глава представництва ЄС Катарина Матернова надала відповідні розʼяснення, про що і зазначив міністр Герман Галущенко під час засідання", - зазначили в міністерстві.

Під час сьогоднішнього засідання ВР, Інна Совсун звернулася до Дениса Шмигаля із наступним питанням: "у відповіді про третій і четвертий блок ХАЕС ви сказали про те, що це узгоджено з американцями, з Westinghouse, я вам хочу сказати, що ми як члени комітету отримали повідомлення від представників делегації Європейської комісії і від представників американського посольства, які стурбовані тим, що в публічному просторі з'являється інформація, що начебто і одні, і другі підтримують цей проєкт. Насправді такої підтримки немає. Вони хотіли би надалі уникнути таких маніпуляцій".

Шмигаль відповів, що "компанія "Westinghouse" сьогодні постачає ядерне паливо для України і всі наші блоки сьогодні не на російському ядерному паливі. Ми буквально перед повномасштабним вторгненням, за півтора роки до цього, всі наші атомні блоки перевели на паливо американського виробництва. Відповідно Міністерство енергетики працює з компанією "Westinghouse".

Після цього Шмигаль передав слово Герману Галущенку, який відповів: "Насправді це саме так, і якщо ми говоримо про третій і четвертий, то саме в тексті закону є норма, яка говорить про те, що ці блоки будуть працювати на американському паливі. А от стосовно позиції клерків середнього звена представництва Єврокомісії, Інно, мені дуже шкода, що ви бігаєте по посольствам і поливаєте брудом нашу енергетику і нашу державу".

"Питання в тому, що насправді нема в ЄС єдиного підходу до розвитку атомної енергетики і про це всім відомо. Тому що є країни, які відмовились від атомної енергетики, наприклад, Німеччина, а є країни, як Франція, в якій атомна енергетика складає більше 70 відсотків виробництва. Тому не може бути єдиної позиції ЄС щодо розвитку атомної енергетики, і, зокрема, будівництва наших блоків. І це відповідним чином було анонсовано представником ЄС в Україні Катаріною Матерновою, яка про це і сказала, що ЄС не коментує питання добудови блоків, тому що це не питання…", - заявив Галущенко.

Нагадаємо

В квітні Кабінет міністрів ухвалив законопроєкт, який передбачає прийняття рішення про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції.

У червні Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ВР рекомендував парламенту прийняти у першому читанні за основу законопроєкт про добудову енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

Павло Башинський

Павло Башинський

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