В Раде запускают увольнение Галущенко? Какова причина и что говорят в министерстве

Народные депутаты от фракции "Голос", к которым присоединились нардепы от других фракций, планируют зарегистрировать постановление об увольнении с должности министра энергетики Германа Галущенко из-за системной коррупции в министерстве, а также конфликта с народной избранницей от "Голоса" Инной Совсун, произошедшего сегодня, 10 января, во время часа вопросов к правительству в парламенте. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

"Парламент официально запускает процедуру увольнения министра Галущенко. Моя коллега и член энергетического комитета Инна Совсун вместе с народными депутатами из разных фракций запускает регистрацию постановления об увольнении министра энергетики", - сообщил Железняк.

Нардеп назвал причины, по которым требуют увольнения министра:

системная коррупция в энергетике;

игнорирование вызовов на заседании парламента и комитетов/ ВСК;

попытки протащить коррупционную схему "большого атомного строительства";

провалена работа по защите части энергетической инфраструктуры;

абсолютная потеря какой-либо репутации среди партнеров;

откровенная ложь и манипуляции;

абсолютно неприемлемое поведение министра сегодня во время часа вопросов к правительству.

"Наша фракция сделает все, чтобы следующее заседание Парламент также начал работу с доклада пока что министра Галущенко о коррупции в министерстве, в соответствии с решением парламента, которое он игнорирует уже несколько месяцев", - добавил Железняк.

Сама Совсун сообщила, что сегодня в Раде на часе вопросов к правительству премьер-министр Шмыгаль заявил, что достройка Хмельницкой АЭС договорена с американцами, на что она заявила, что "мы как члены комитета энергетики получили сообщение от делегации Еврокомиссии и Посольства США в Украине, которые обеспокоены, что в публичном пространстве появляется информация, что они якобы официально поддерживают достройку ХАЭС. На самом деле никакой поддержки со стороны партнеров нет, и они хотели бы в будущем избежать таких манипуляций".

"Галущенко взял слово, назвал представителей Еврокомиссии "клерками среднего звена" и заявил: "Инна, мне очень жаль, что вы бегаете по посольствам и поливаете грязью нашу энергетику и наше государство", - отметила Совсун.

В Министерстве энергетики отреагировали на обвинения нардепов, отметив, что "медиа исказили содержание доклада министра энергетики, а в стенограмме заседания Верховной Рады четко зафиксировано, что заявление министра не касается слов посла ЕС в Украине".

"К сожалению, вопрос строительства энергоблоков Хмельницкой АЭС стал предметом манипуляции, в том числе со стороны отдельных оппозиционных депутатов Верховной Рады и экспертов. В частности, в рамках соответствующих публичных обсуждений была использована частная переписка дипломатов среднего звена, не уполномоченных на выражение официальной позиции ЕС или государств-членов. Именно об этой переписке говорил министр в своем докладе. В то же время глава представительства ЕС Катарина Матернова предоставила соответствующие разъяснения, о чем и отметил министр Герман Галущенко во время заседания", - отметили в министерстве.

Во время сегодняшнего заседания ВР, Инна Совсун обратилась к Денису Шмыгалю со следующим вопросом: "в ответе о третьем и четвертом блоке ХАЭС вы сказали о том, что это согласовано с американцами, с Westinghouse, я вам хочу сказать, что мы как члены комитета получили сообщение от представителей делегации Европейской комиссии и от представителей американского посольства, которые обеспокоены тем, что в публичном пространстве появляется информация, что вроде бы и одни, и другие поддерживают этот проект. На самом деле такой поддержки нет. Они хотели бы в дальнейшем избежать таких манипуляций".

Шмыгаль ответил, что "компания „Westinghouse" сегодня поставляет ядерное топливо для Украины и все наши блоки сегодня не на российском ядерном топливе. Мы буквально перед полномасштабным вторжением, за полтора года до этого, все наши атомные блоки перевели на топливо американского производства. Соответственно Министерство энергетики работает с компанией "Westinghouse".

После этого Шмыгаль передал слово Герману Галущенко, который ответил: "На самом деле это именно так, и если мы говорим о третьем и четвертом, то именно в тексте закона есть норма, которая говорит о том, что эти блоки будут работать на американском топливе. А вот относительно позиции клерков среднего звена представительства Еврокомиссии, Инна, мне очень жаль, что вы бегаете по посольствам и поливаете грязью нашу энергетику и наше государство".

"Вопрос в том, что на самом деле нет в ЕС единого подхода к развитию атомной энергетики и об этом всем известно. Потому что есть страны, которые отказались от атомной энергетики, например, Германия, а есть страны, как Франция, в которой атомная энергетика составляет более 70 процентов производства. Поэтому не может быть единой позиции ЕС по развитию атомной энергетики, и, в частности, строительства наших блоков. И это соответствующим образом было анонсировано представителем ЕС в Украине Катариной Матерновой, которая об этом и сказала, что ЕС не комментирует вопрос достройки блоков, потому что это не вопрос...", - заявил Галущенко.

Напомним

В апреле Кабинет министров принял законопроект, который предусматривает принятие решения о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции.

В июне Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ВР рекомендовал парламенту принять в первом чтении за основу законопроект о достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.