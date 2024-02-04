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У профільному комітеті Ради хочуть роз'яснень деяких питань від Міноборони щодо нового законопроєкту про мобілізацію

У профільному комітеті Ради хочуть роз'яснень деяких питань від Міноборони щодо нового законопроєкту про мобілізацію

Київ • УНН

 • 102273 перегляди

Парламентський комітет хоче запросити представників міністерства оборони на своє засідання наступного тижня, щоб роз'яснити питання щодо нового законопроєкту про мобілізацію, в тому числі щодо отримання повісток через електронний кабінет.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки планує з наступного тижня розпочати розгляд мобілізаційного законопроекту. На засідання хочуть запросити представників міністерства оборони для роз'яснень питань, зокрема, щодо ідеї розсилати повістки через електронний кабінет призовника, мобілізації людей, які доглядають за людьми з інвалідністю тощо. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

В нас є такі плани розглянути цей законопроект (мобілізаційний - ред.) наступного тижня. Запросити на засідання комітету міністерства оборони, які є авторами законопроекту, адже є питання навіть до цієї версії

- сказав Чернєв.

Він наголосив, що в комітету є питання щодо мобілізації людей, які доглядають за особами з інвалідністю. 

"Щось прибрали все ж таки з попередньої версії. Ми ж надали список пропозицій, що на наш погляд, погляд комітету є прийнятним, що є не прийнятним. Дякуємо, що послухали про те, що не потрібно мобілізовувати людей з інвалідністю третьої групи, але прибрали, наприклад, пункт щодо тих, хто займається доглядом за людьми з інвалідністю. Зараз багато запитів від таких людей", - додав нардеп.

Також Чернєв наголосив, що в оновленій версії законопроєкту прибрали повістки через електронну пошту, але додали можливість отримання повісток через електронний кабінет.

"Ми хочемо почути від міністерства оборони, як це технічно буде виглядати. Тому що не всі мають доступ до інтернету і смартфони. Тобто як це практично буде виглядати", - зазначив депутат.

Окрім того, в комітеті хочуть почути відповідь на питання щодо необхідності введення примусу для тих, хто виїхав за кордон.

"Хочуть почути позицію міністерства закордонних справ, по-перше, чи впораються консульські наші відділи з такими завданнями. По-друге, чи дійсно це дасть якісь результати, чи люди повернуться, чи ми їх втратимо назавжди", - заявив член комітету.

До того ж депутат наголосив, що комітету потрібно не дуже багато часу для опрацювання документу, оскільки з першою редакцією комітет вже детально ознайомився.

"Я сподіваюсь, що за одне-два засідання ми пройдемо це питання, а далі вже будемо приймати рішення, що рекомендувати сесійній залі: або приймати його в першому рішенні або, можливо, якщо будуть альтернативні версії, доопрацювати його в комітеті, зробити комітетський законопроект і вже потім виносити його до сесійної зали", - резюмував Чернєв.

Нагадаємо

Уряд подав оновлений законопроєкт про мобілізацію, який зокрема впроваджує зміни щодо призовного віку, військової підготовки та призову на строкову службу.

Павло Башинський

Павло Башинський

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