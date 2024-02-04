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В профильном комитете Рады хотят разъяснений некоторых вопросов от Минобороны относительно нового законопроекта о мобилизации

В профильном комитете Рады хотят разъяснений некоторых вопросов от Минобороны относительно нового законопроекта о мобилизации

Киев  •  УНН

04 февраль 2024, 15:23  •  11571 просмотра

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Парламентский комитет хочет пригласить представителей министерства обороны на свое заседание на следующей неделе, чтобы разъяснить вопросы относительно нового законопроекта о мобилизации, в том числе относительно получения повесток через электронный кабинет.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планирует со следующей недели начать рассмотрение мобилизационного законопроекта. На заседание хотят пригласить представителей министерства обороны для разъяснений вопросов, в частности, относительно идеи рассылать повестки через электронный кабинет призывника, мобилизации людей, которые ухаживают за людьми с инвалидностью и тому подобное. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

У нас есть такие планы рассмотреть этот законопроект (мобилизационный - ред.) на следующей неделе. Пригласить на заседание комитета министерства обороны, которые являются авторами законопроекта, ведь есть вопросы даже к этой версии

- сказал Чернев.

Он отметил, что у комитета есть вопросы по мобилизации людей, которые ухаживают за лицами с инвалидностью. 

"Что-то убрали все же из предыдущей версии. Мы же предоставили список предложений, что на наш взгляд, взгляд комитета является приемлемым, что является неприемлемым. Спасибо, что послушали о том, что не нужно мобилизовать людей с инвалидностью третьей группы, но убрали, например, пункт о тех, кто занимается уходом за людьми с инвалидностью. Сейчас много запросов от таких людей", - добавил нардеп.

Также Чернев отметил, что в обновленной версии законопроекта убрали повестки через электронную почту, но добавили возможность получения повесток через электронный кабинет.

"Мы хотим услышать от министерства обороны, как это технически будет выглядеть. Потому что не все имеют доступ к интернету и смартфоны. То есть как это практически будет выглядеть", - отметил депутат.

Кроме того, в комитете хотят услышать ответ на вопрос о необходимости введения принуждения для тех, кто выехал за границу.

"Хотят услышать позицию министерства иностранных дел, во-первых, справятся ли консульские наши отделы с такими задачами. Во-вторых, действительно ли это даст какие-то результаты, или люди вернутся, или мы их потеряем навсегда", - заявил член комитета.

К тому же депутат подчеркнул, что комитету нужно не очень много времени для обработки документа, поскольку с первой редакцией комитет уже детально ознакомился.

"Я надеюсь, что за одно-два заседания мы пройдем этот вопрос, а дальше уже будем принимать решение, что рекомендовать сессионному залу: или принимать его в первом решении или, возможно, если будут альтернативные версии, доработать его в комитете, сделать комитетский законопроект и уже потом выносить его в сессионный зал", - резюмировал Чернев.

Напомним

Правительство подало обновленный законопроект о мобилизации, который в частности внедряет изменения относительно призывного возраста, военной подготовки и призыва на срочную службу.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаПолитика
ministerstvo-inostrannikh-del-ukrainaМинистерство иностранных дел (Украина)
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
verkhovnaya-radaВерховная Рада
У профільному комітеті Ради хочуть роз'яснень деяких питань від Міноборони щодо нового законопроєкту про мобілізацію
The relevant committee of the Verkhovna Rada wants clarification of some issues from the Ministry of Defense regarding the new draft law on mobilization
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В профильном комитете Рады хотят разъяснений некоторых вопросов от Минобороны относительно нового законопроекта о мобилизации

Парламентский комитет хочет пригласить представителей министерства обороны на свое заседание на следующей неделе, чтобы разъяснить вопросы относительно нового законопроекта о мобилизации, в том числе относительно получения повесток через электронный кабинет.

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