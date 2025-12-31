У Польщі українець став жертвою нападу через національність - посол

Український посол у Польщі Василь Боднар повідомив, що громадянин України став жертвою групового побиття й образ на національному грунті у місті Радом. Про це дипломат написав у Facebook, пише УНН.

Деталі

За словами Боднара, громадянин України став жертвою групового нападу після побутового інциденту, який було врегульовано без залучення поліції.

Попри це, до нього було застосовано фізичне насильство, а під час нападу лунали образливі висловлювання, пов’язані з його національним походженням. Унаслідок побиття він зазнав тяжких тілесних ушкоджень і перебуває в лікарні - розповів дипломат.

Боднар наголосив, що громадяни України мають право на повагу до їхньої гідності та безпеку незалежно від країни перебування, а будь-які прояви насильства або мови ненависті щодо українців є неприйнятними та мають отримувати належну правову оцінку.

Розраховую, що обставини цього інциденту будуть всебічно та неупереджено з’ясовані, а винні особи – притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства, з урахуванням усіх обставин справи, зокрема можливого мотиву національної ненависті - підкреслив він.

Посол також додав, що консульська служба України в Польщі перебуває у постійному робочому контакті з польськими правоохоронними органами та отримує необхідну інформацію офіційними каналами.

"Факти насильства щодо громадян України за кордоном потребують належної та послідовної реакції", – резюмував він.

Нагадаємо

Поліція Вроцлава розслідує напад на 23-річного громадянина України у вересні 2025 року. Підлітки виманили чоловіка через фейковий профіль, побили його та намалювали нацистські символи на обличчі.