В Польше украинец стал жертвой нападения из-за национальности - посол

Украинский посол в Польше Василий Боднар сообщил, что гражданин Украины стал жертвой группового избиения и оскорблений на национальной почве в городе Радом. Об этом дипломат написал в Facebook, пишет УНН.

Подробности

По словам Боднара, гражданин Украины стал жертвой группового нападения после бытового инцидента, который был урегулирован без привлечения полиции.

Несмотря на это, к нему было применено физическое насилие, а во время нападения звучали оскорбительные высказывания, связанные с его национальным происхождением. В результате избиения он получил тяжелые телесные повреждения и находится в больнице - рассказал дипломат.

Боднар подчеркнул, что граждане Украины имеют право на уважение их достоинства и безопасность независимо от страны пребывания, а любые проявления насилия или языка ненависти в отношении украинцев неприемлемы и должны получать надлежащую правовую оценку.

Рассчитываю, что обстоятельства этого инцидента будут всесторонне и беспристрастно выяснены, а виновные лица – привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, с учетом всех обстоятельств дела, в частности возможного мотива национальной ненависти - подчеркнул он.

Посол также добавил, что консульская служба Украины в Польше находится в постоянном рабочем контакте с польскими правоохранительными органами и получает необходимую информацию по официальным каналам.

"Факты насилия в отношении граждан Украины за рубежом требуют надлежащей и последовательной реакции", – резюмировал он.

Напомним

Полиция Вроцлава расследует нападение на 23-летнего гражданина Украины в сентябре 2025 года. Подростки выманили мужчину через фейковый профиль, избили его и нарисовали нацистские символы на лице.