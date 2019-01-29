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У Польщі застерегли від поглибленої розвідки РФ через "Північний потік-2"

У Польщі застерегли від поглибленої розвідки РФ через "Північний потік-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Російський газопровід "Північний потік - 2", який планують прокласти по дну Балтійського моря, може служити для поглибленої розвідки Росії. Про це заявив уповноважений уряду Польщі з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пйотр Наімський, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

Наімський наголосив на значенні енергетичної безпеки на морі, зокрема військово-морського флоту для безпеки транспорту та газопорту.

"Підводна інфраструктура може служити для поглибленої розвідки", - сказав він і додав, що саме це було однією з причин протесту Швеції щодо німецько-російських газогонів.

"Балтика є закритим морем, невеликою акваторією, а доступ до неї – це данські протоки. Вони є важливими для польської безпеки", - зазначив він.

Говорячи про газопровід "Північний потік-2", віце-міністр оборони Польщі Марек Лапінський зазначив, що нині "в Європі пріоритет перед безпекою часто має бізнес". "Найбільшою загрозою для нас є велика труба Балтійським морем", - ствердив він.

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До військових загроз для Польщі він зарахував "російську доктрину, що передбачає конкретні військової дії на захист економічних інтересів". Лапінський також нагадав про Калінінградську область РФ та інформаційні дії, наприклад, фейкові новини, спрямовані проти Альянсу. "Ми щоденно стаємо об’єктами інформаційної атаки, інформації, що намагається вбити клин між нами. Це дуже важливий виклик, аби ми тверезо реагували на подібні інциденти", - зазначив Лапінський.

При цьому Лапінський запевнив, що "зміцнення оборонного морського потенціалу" є, крім повітряної оборони, зокрема придбання ракетних комплексів Patriot у межах програми "Вісла", одним з найважливіших пріоритетів. 

Віце-міністр морського господарства та внутрішнього судноплавства Польщі Ґжеґож Вітковський сказав, що "Балтійське море – це вимоглива акваторія, але й великий потенціал, який потрібно використати".

Говорячи, зокрема, про події у Керченській протоці, політик висловив думку, що "судноплавні шляхи стануть найближчими роками потенційним джерелом конфліктів", а інфраструктура, наприклад, газогони, "можуть стати підставою для далекосяжних претензій з боку Росії".

"Тому важливо розвивати інфраструктуру, але також надводні та підводні човни, а також союзне співробітництво", - сказав він.

Нагадаємо, оператор "Північного потоку-2" очікує, що будівництво першої нитки газопроводу буде завершено в листопаді поточного року, другої - у грудні.

Додамо, російський газопровід "Північний потік-2" будується для поставок газу до Німеччини в обхід України. В Україні вказують на політичність цього проекту і на те, що якщо "Північний потік-2" буде побудований, Росія організує серію провокацій, щоб остаточно припинити транзит через Україну.

Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу Україною.

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