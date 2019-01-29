В Польше предостерегли от углубленной разведки РФ из-за "Северного потока-2"

Наимский отметил значение энергетической безопасности на море, в частности военно-морского флота для безопасности транспорта и газопорта.

"Подводная инфраструктура может служить для углубленной разведки", - сказал он и добавил, что именно это было одной из причин протеста Швеции по германо-российским газопроводам.

"Балтика является закрытым морем, небольшой акваторией, а доступ к ней - это датские проливы. Они важны для польской безопасности", - отметил он.

Говоря о газопроводе "Северный поток-2", вице-министр обороны Польши Марек Лапинский отметил, что сейчас "в Европе приоритет перед безопасностью часто имеет бизнес". "Самой большой угрозой для нас является большая труба Балтийским морем", - подтвердил он.

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К военным угрозам для Польши он причислил "российскую доктрину, предусматривающую конкретные военніе действия в защиту экономических интересов". Лапинский также напомнил о Калининградской области РФ и информационных действиях, например, фейковых новостях, направленные против Альянса. "Мы ежедневно становимся объектами информационной атаки, информации, что пытается вбить клин между нами. Это очень важный вызов, чтобы мы трезво реагировали на подобные инциденты", - отметил Лапинский.

При этом Лапинский заверил, что "укрепление оборонного морского потенциала" является, кроме воздушной обороны, в частности приобретения ракетных комплексов Patriot в рамках программы "Висла", одним из важнейших приоритетов.

Вице-министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Гжегож Витковский сказал, что "Балтийское море - это требовательная акватория, но и большой потенциал, который нужно использовать".

Говоря, в частности, о событиях в Керченском проливе, политик выразил мнение, что "судоходные пути станут в ближайшие годы потенциальным источником конфликтов", а инфраструктура, например, газопроводы, "могут стать основанием для далеко идущих претензий со стороны России".

"Поэтому важно развивать инфраструктуру, но также надводные и подводные лодки, а также союзное сотрудничество", - сказал он.

Напомним, оператор "Северного потока-2" ожидает, что строительство первой нитки газопровода будет завершено в ноябре текущего года, второй - в декабре.

Добавим, российский газопровод "Северный поток-2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток-2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину.

Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа Украиной.