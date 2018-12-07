Порошенко застеріг від російської агресії для захисту "Північного потоку-2"

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко назвав факт акту агресії РФ проти українських ВМС у районі Керченської протоки вагомим аргументом, аби Європа відмовилася від російського проекту газопроводу "Північний потік-2", який має бути прокладений по Балтійському морю. Про це він заявив під час брифінгу з литовською колегою Далею Грібаускайте в Києві, передає кореспондент УНН.