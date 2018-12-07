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Порошенко застеріг від російської агресії для захисту "Північного потоку-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН.  Президент України Петро Порошенко назвав факт акту агресії РФ проти українських ВМС у районі Керченської протоки вагомим аргументом, аби Європа відмовилася від російського проекту газопроводу "Північний потік-2", який має бути прокладений по Балтійському морю. Про це він заявив під час брифінгу з литовською колегою Далею Грібаускайте в Києві, передає кореспондент УНН.

Порошенко застеріг від російської агресії для захисту "Північного потоку-2"

"Атака на українських моряків вказує на ще одну вагому небезпеку, яку деякі воліють не помічати – будівництво Росією об’єктів у міжнародних водах. Це – ще один вагомий аргумент для того, щоб негайно зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", - сказав Порошенко.

За його словами, цей проект "Газпрому" не має жодного економічного сенсу, а лише політичний.

"А тепер вже він є доказом того, що це може бути приводом для РФ застосувати свої агресивні наміри", - наголосив Президент.

Раніше про таку небезпеку заявляв голова МЗС України Павло Клімкін. Він закликав взяти до уваги те, що росіяни здатні задіяти сили у Балтійському морі для захисту "Північного потоку-2".

Газопровід, будівництво якого здійснюється низкою російських і європейських компаній, повинен бути прокладений по Балтійському морю паралельно з уже існуючим "Північним потоком". Роботи планується завершити в 2019 році.

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