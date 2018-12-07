Порошенко застеріг від російської агресії для захисту "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко назвав факт акту агресії РФ проти українських ВМС у районі Керченської протоки вагомим аргументом, аби Європа відмовилася від російського проекту газопроводу "Північний потік-2", який має бути прокладений по Балтійському морю. Про це він заявив під час брифінгу з литовською колегою Далею Грібаускайте в Києві, передає кореспондент УНН.
"Атака на українських моряків вказує на ще одну вагому небезпеку, яку деякі воліють не помічати – будівництво Росією об’єктів у міжнародних водах. Це – ще один вагомий аргумент для того, щоб негайно зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", - сказав Порошенко.
За його словами, цей проект "Газпрому" не має жодного економічного сенсу, а лише політичний.
"А тепер вже він є доказом того, що це може бути приводом для РФ застосувати свої агресивні наміри", - наголосив Президент.
Раніше про таку небезпеку заявляв голова МЗС України Павло Клімкін. Він закликав взяти до уваги те, що росіяни здатні задіяти сили у Балтійському морі для захисту "Північного потоку-2".
Газопровід, будівництво якого здійснюється низкою російських і європейських компаній, повинен бути прокладений по Балтійському морю паралельно з уже існуючим "Північним потоком". Роботи планується завершити в 2019 році.