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Варшава заявила, що агресія РФ на Азові дає шанс затримати "Північний потік-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Агресія РФ у районі Азовського моря дає європейській спільноті шанси затримати реалізацію російського газового проекту "Північний потік-2". Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович під час брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.

"Я вважаю, що є шанси на затримання реалізації проекту. Остання агресія в Азовському морі має показати міжнародній спільноті, до чого готова Росія, і як вона може використовувати цього роду проекти проти інших держав", - зазначив Чапутович.

За його словами, позиція міжнародної спільноти з приводу "Північного потоку-2" розділена. Так, Єврокомісія, Польща, США та деякі інші країни вважають, що проект має підпадати під газову директиву ЄС – тоді цей проект був би не таким вигідним для "Газпрому".

З іншого боку - Німеччина та низка інших країн, які хочуть, щоб цей проект вважався виключно економічним.

"Маю надію, що тепер є дуже гарний момент чинити тиск на країни, які хочуть реалізувати цей проект і доводити їм, що їхня позиція є необґрунтованою та небезпечною", - додав він при цьому.

Своєю чергою, голова МЗС України Павло Клімкін додав, що РФ має Чорноморський і Балтійський флот, які керуються з Кремля.

"І якщо вони здатні задіяти проти двох бронекатерів і буксиру понад 10 кораблів і всю свою військову машину, то уявіть собі, що вони здатні задіяти у Балтійському морі для захисту "Північного потоку-2" у Балтійському морі. І вони точно це зроблять, тому захист України в Азовському морі від агресії Росії є захистом від російської агресії в усіх морях", - наголосив Клімкін.

Нагадаємо, Європарламент у межах переформатування відносин з Росією пропонує відмовитися від проекту газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

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